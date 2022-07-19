Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı - Son Dakika
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Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı

19.07.2022 10:27

Borussia Dortmund, yeni transferleri Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandığını duyurdu. Haller için 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Bundesliga ekibi, "Önümüzdeki günlerde uzman bir tıp merkezinde daha ileri tetkikler yapılacak" açıklamasında bulundu.

Alman devi Borussia Dortmund, yeni transfer Sebastien Haller'in testis tümörüne yakalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sebastien Haller, hastalığı nedeniyle İsviçre'nin Bad Ragaz kentindeki BVB eğitim kampından erken ayrılmak zorunda kaldı ve şimdiden Dortmund'a geri döndü. 28 yaşındaki oyuncu, Pazartesi sabahı antrenmandan sonra kendini iyi hissetmediğinden şikayet etti. Yoğun tıbbi muayeneler sırasında, gün boyunca testislerde bir tümör keşfedildi. Önümüzdeki günlerde uzman bir tıp merkezinde daha ileri tetkikler yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

31 MİLYON EURO BEDELLE TRANSFER EDİLDİ

Borussia Dortmund, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren golcü oyuncu Haller için 31 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'de tümör tespit edildi
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SON DAKİKA: Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı - Son Dakika
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