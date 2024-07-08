Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi - Son Dakika
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Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen takımların başında gelen Alman devi Borussia Dortmund, kararını verdi. Alman devi, Fenerbahçe'nin milli yıldız için belirlediği bonservis bedelini yüksek bulduğu gerekçesiyle transferden vazgeçti. Kanarya, 24 yaşındaki sol bekin olası satışından 30 milyon euronun üzerinde bir kazanç elde etmeyi hedefliyor.

08.07.2024 21:05
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Geçtimiz sezon ortaya koyduğu başarılı performansı EURO 2024'te A Milli Takımımız ile de sürdüren Ferdi Kadıoğlu, birçok dev takımı peşine taktı. Milli yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımların başında gelen Borussia Dortmund transferde son kararını verdi.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Alman basınından Sky'ın haberine göre; Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için belirlediği bonservis bedeli yüksek buldu ve bu nedenle transferden çekildi. Haberde sarı-lacivertlilerin Ferdi'yi 30 milyon eurodan aşağıda bir fiyata bırakmak istemediğine dikkat çekildi.

JUVENTUS TAKAS FORMÜLÜYLE DEVREDE

Öte yandan İtalya Serie A ekiplerinden Juventus da 24 yaşındaki futbolcu için devreye girmeye hazırlanıyor. Calciomercato'nun haberine göre; Juventus, genç sol bek için Fenerbahçe'ye Weston McKennie'yi önerecek.

DAHA ÇOK TALİBİ VAR

Performansıyla birçok takımın transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen takımlar arasında İngiliz devleri Liverpool ve Arsenal'in yanı sıra başka bir Premier Lig ekibi Brihgton da yer alıyor.

MOURINHO FERDİ'Yİ BIRAKMIYOR

Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Milli Takım'da oynayan Ferdi, İrfan Can, Mert Müldür, Samet Akaydin satılacak mı? Ne düşünüyorsunuz?" şeklinde gelen soruya "Başkanımız çok direkt bir mesaj verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini değil. Gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı tutmak demek. Bu mesajı çok direkt bir şekilde verdi" sözleriyle yanıt vererek Ferdi'nin olası ayrılığına kapıyı kapattı.

"40 MİLYON EUROYA SATMAYIZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu için "Ferdi Kadıoğlu, başkanımız ve bizler için çok değerli. Ferdi gitmek istemezse, asla satmayacağız. 40 milyon euro getirin, Ali Koç kesinlikle Ferdi'yi satmaz! Ferdi bu kadar ısrara rağmen gitmek isterse, ancak o zaman ayrılırız" demişti.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonunda NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer oldu. 24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerde 199 maça çıktı ve 17 gol, 22 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Ferdi'nin sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan milli yıldız, A Milli Takımımızın, çeyrek finalde elendiği EURO 2024'te 5 maçta da ilk 11'de forma giydi.

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Son Dakika Spor Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: Türkiyeden avrupaya giden en pahalı transfer BEŞİKTAŞLI Cenk tosundur arda gülerde o rekoru egale edemedi ferdi müthiş bir yetenek ama edeceği şuanki zamanda en fazla 15-20 arası gerçekçi olalım 2 36 Yanıtla
    ferhat eser: musab yerliden bahsediyoruz bizene boeyden 2 1 Musab Özkan: 30 milyon euroya sascha boey gitti ferhat uyan artık şu rüyadan 0 2
  • Osman Keçeci: Barış Alper Yılmaz 30-45 milyon euro arası piyasa sahibi. Hayrlı olsun 9 18 Yanıtla
    Aytac Uygur: Buna sen inandın sadece turuncu kırmızılı 0 0
  • Bilişim Hurda: bence 100 milyon euro eder. gerçi hiçbir hava topuna çıkmıyor ama yine de bulunmaz hint kumaşı kendisi 3 2 Yanıtla

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