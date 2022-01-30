Böyle bir serveti rüyasında bile göremezdi! Çıplak fotoğraflarını satan kadın futbolcu paraya para demiyor

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Davutoğlu'nun partisinden çok konuşulacak Abdulhamit Gül ve Soylu videosu

Madele Wright, araç sürerken alkol aldığı ve bir partide uyuşturucu kullandığı anlara ait görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Charlton kulübünden kovulmuştu. 23 yaşındaki futbolcunun hayatı, kadınların hayranlarına cinsel içerikli görüntüler sattığı siteye üye olmasıyla birlikte değişti.

HAYAL DAHİ EDEMEYECEĞİ BİR HAYATI YAŞIYOR

The Sun gazetesine konuşan Madale, ilk zamanlarda siteye üye olma konusunda endişelerinin olduğunu fakat kısa sürede çok büyük para kazandığını ve bu paranın hayal dahi edemeyeceği bir yaşamı yaşamasına olanak sağladığını söyledi.

KENDİ İMPARATORLUĞUNU KURMAYI PLANLIYOR

Madale siteye üye olduktan sonra bir ilk ayda 500,000 sterlin kazandığını söyledi. Hala futbola geri dönme hayalleri olduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, kazandığı para ile kendi imparatorluğunu kurmayı planladığını söyledi.