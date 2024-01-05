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Bozyazı Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı İl Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Bozyazı Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı İl Şampiyonu Oldu

Mersin Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvası'nda Bozyazı Ortaokulu il şampiyonu oldu. Takım, Niğde'de düzenlenecek bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Bozyazı Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı İl Şampiyonu Oldu
05.01.2024 - 15:42,  Güncelleme: 15:44
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Mersin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporları çerçevesinde düzenlenen 'Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvası'nda, Bozyazı Ortaokulu il şampiyonu oldu.

Toroslar Mersinli Ahmet Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ve 3 grupta 12 takımın katıldığı müsabakalarda, A Grubunda mücadele eden Bozyazı Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, yaptığı karşılaşmaları kazanarak finalde Silifke Atayurt Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı ile karşılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşma sonucu Bozyazı Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, rakibini 3-1'lik set ile yenerek il birinciliğini kazanıp, Niğde'de düzenlenecek bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Aldıkları şampiyonluk kupası ve madalyaları ile Bozyazı'ya gelen takımı kutlayan Bozyazı Ortaokulu Müdürü Mehmet Sak, "Verilen emeğin sonucu tabi ki il şampiyonluğu olmalıydı. Her sene üstüne koyarak çalışmalarını devam ettiren ve bu şampiyonluğun asıl mimarları okulumuz beden eğitimi öğretmeni Yusuf Çiçek ve Sadettin Çıtak'ı ve de öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin Niğde'de düzenlenecek bölge şampiyonasında ilimizi, ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek birincilikle döneceklerine inancım tam" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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