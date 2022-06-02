Brezilya basını yazdı: Vitor Pereira ile sorun yaşanlaşamayan Corinthiaslı Willian'a Fener kancası - Son Dakika
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Brezilya basını yazdı: Vitor Pereira ile sorun yaşanlaşamayan Corinthiaslı Willian'a Fener kancası

02.06.2022 12:47

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği Jorge Jesus'un gelmesiyle sona ererken şimdi de transfer için kollar sıvandı. Kadroya yıldız isimleri dahil edip tribünlere heyecan getirmek isteyen sarı lacivertli yönetim, Corinthias'ın Brezilyalı yıldızı Willian'ı gözüne kestirdi.

Fenerbahçe, uzun süredir beklediği teknik direktörü Jorge Jesus'a kavuştu. Dünyaca ünlü teknik adam ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Teknik direktörün kesinleşmesi ile birlikte sarı lacivertli kulüpte rota transfere çevrildi.

FENERBAHÇE SAMBACIYI İSTİYOR

Fenerbahçe, bir dönem İngiltere Premier Lig'de Arsenal ve Chelsea formalarını giymişolan şimdilerde ise Corinthians'ta boy gösteren Willian için harekete geçti.

VİTOR PEREIRA İLE ANLAŞAMADI

Brezilya basınında yer alan habere göre; Corinthians teknik direktörü eski Fenerbahçeli Vitor Pereira ile anlaşamayan 33 yaşındaki kanat oyuncusu Willian takımdan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'nin süreci yakından takip ettiği ve olası bir ayrılık durumunda resmi adımlar atacağı ifade edildi.

35 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Willian 2013 yılında 35 milyon Euro karşılığında Shakhtar'dan Anzhi'ye transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 8 ay sonra aynı ücret karşılığında bu kez Londra temsilcisi Chelsea'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2020'de ise bedelsiz olarakbir diğer Londra kulübü Arsenal'in yolunu tuttu. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz yıl Corinthians'a transfer olan Willian ülkesinde aradığını bulamadı.

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Son Dakika Spor Brezilya basını yazdı: Vitor Pereira ile sorun yaşanlaşamayan Corinthiaslı Willian'a Fener kancası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya basını yazdı: Vitor Pereira ile sorun yaşanlaşamayan Corinthiaslı Willian'a Fener kancası - Son Dakika
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