Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası yarın Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde start alacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Nisan Perşembe gününe kadar sürecek organizasyonda 24 milli sporcu, flöre, epe ve kılıç kategorilerinde kürsü mücadelesi verecek.
Şampiyonada, mücadele edecek milli eskrimciler ve kategorileri şöyle:
Yıldız erkek - flöre: Roberto Mattias Cazzani, Doruk Tosun, Ata Melik Boz
Genç erkek - flöre: Kıvanç Kırtay
Yıldız kadın - flöre: Ada Küfeciler
Yıldız-Genç kadın - flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca
Yıldız erkek - epe: Mehmet Ilgar Ceviziçi, İskender Yiğit Tiftik, Onur Saraçoğlu
Genç erkek - epe: Doruk Erolçevik, Göksu Mert Oran
Yıldız kadın - epe: Zülal Can, Eda Ustabay
Yıldız genç kadın - epe: Yağmur Yurttaş
Genç kadın - epe: Nisan Dinçel, Nilahsen Erten
Yıldız erkek - kılıç: Arda Takka
Yıldız genç erkek - kılıç: Candeniz Berrak
Genç erkek - kılıç: Furkan Yaman, Enes Talha Kalender
Yıldız kadın - kılıç: Elif Çınar Koçak
Yıldız genç kadın - kılıç: Irmak Şenoğlu
Genç kadın - kılıç: Zehra Kerem
Son Dakika › Spor › Brezilya'da Eskrim Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
