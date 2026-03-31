Brezilya'da Eskrim Şampiyonası Başlıyor

31.03.2026 09:10
Rio de Janeiro'da Türkiye'nin 24 sporcuyla katılacağı Eskrim Şampiyonası 9 Nisan'a kadar sürecek.

Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası yarın Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde start alacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Nisan Perşembe gününe kadar sürecek organizasyonda 24 milli sporcu, flöre, epe ve kılıç kategorilerinde kürsü mücadelesi verecek.

Şampiyonada, mücadele edecek milli eskrimciler ve kategorileri şöyle:

Yıldız erkek - flöre: Roberto Mattias Cazzani, Doruk Tosun, Ata Melik Boz

Genç erkek - flöre: Kıvanç Kırtay

Yıldız kadın - flöre: Ada Küfeciler

Yıldız-Genç kadın - flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca

Yıldız erkek - epe: Mehmet Ilgar Ceviziçi, İskender Yiğit Tiftik, Onur Saraçoğlu

Genç erkek - epe: Doruk Erolçevik, Göksu Mert Oran

Yıldız kadın - epe: Zülal Can, Eda Ustabay

Yıldız genç kadın - epe: Yağmur Yurttaş

Genç kadın - epe: Nisan Dinçel, Nilahsen Erten

Yıldız erkek - kılıç: Arda Takka

Yıldız genç erkek - kılıç: Candeniz Berrak

Genç erkek - kılıç: Furkan Yaman, Enes Talha Kalender

Yıldız kadın - kılıç: Elif Çınar Koçak

Yıldız genç kadın - kılıç: Irmak Şenoğlu

Genç kadın - kılıç: Zehra Kerem

Kaynak: AA

