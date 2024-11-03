Brezilya GP'de Norris Pol Pozisyonunda - Son Dakika
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Spor

Brezilya GP'de Norris Pol Pozisyonunda

Lando Norris, Brezilya Grand Prix'sinde sıralama turlarında birinci oldu. Yarış TSİ 18.30'da.

03.11.2024 15:46
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı Brezilya Grand Prix'sine, McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen sıralama turları, Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleştirildi.

Yağış altında büyük sürprizlerin yaşandığı ve çok sayıda kaza ile kırmızı bayrağa neden olan sıralama turlarında 1 dakika 23.405 saniyelik derece elde eden Büyük Britanyalı Norris, ilk cebe yerleşti.

Norris'in 0.173 saniye arkasında yer alan Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ikinci, 0.706 saniye gerisindeki Japon Yuki Tsunoda (RB) ise üçüncü sırayı aldı.

Pilotlar klasmanı lideri Max Verstappen'in yanı sıra Carlos Sainz, Sergio Perez, Lewis Hamilton gibi isimler ise yağış ve kazaların etkisiyle sıralama turlarında son seansa kalamadı.

Brezilya Grand Prix'si, bugün TSİ 18.30'da 71 tur üzerinden koşulacak.

Kaynak: AA

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