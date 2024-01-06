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Brezilya Milli Takımı'nın efsane ismi Mario Zagallo hayatını kaybetti - Son Dakika
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Brezilya Milli Takımı'nın efsane ismi Mario Zagallo hayatını kaybetti

Brezilya Milli Takımı ile 4 Dünya Kupası kazanan Mario Zagallo, 92 yaşında vefat etti. Zagallo, hem oyuncu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazanan ilk isimdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino da Zagallo'nun vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Brezilya Milli Takımı\'nın efsane ismi Mario Zagallo hayatını kaybetti
06.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 16:20
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Brezilya Milli Takımı ile oyuncu, teknik direktör ve koordinatör olarak 4 Dünya Kupası kazanan Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Zagallo'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dört kez dünya şampiyonu olan Mario Jorge Lobo Zagallo'nun vefatını büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz." denildi.

Zagallo, Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan ilk isimdi.

1958 İsveç ve 1962 Şili'de art arda Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nda kanatta oynayan Zagallo, iki finale de ilk 11'de başladı.

Zagallo, 1970 Meksika'da Pele, Jairzinho ve Carlos Alberto'nun yer aldığı, tüm zamanların en iyi Brezilya Milli Takımlarından biri kabul edilen kadroyu teknik direktör olarak şampiyonluğa taşıdı.

Zagallo son olarak 1994 ABD'de şampiyonluğa ulaşan Brezilya'da, teknik direktör Carlos Alberto Parreira'nın ekibinde koordinatörlük yaptı.

Pele'nin ölümünün ardından Zagallo, Brezilya'ya 1958 Dünya Kupası'nı kazandıran final maçındaki takımın hayatta kalan son üyesiydi.

33 kez milli takım formasını giyen Zagallo, futbolculuk kariyerinin tamamını Flamengo ve Botafogo'da geçirdi.

"Mirası rakamlarla özetlenemez"

"Profesör" ve "Yaşlı Kurt" lakaplı Zagallo'nun vefatının ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino da taziye mesajı yayımladı.

Infantino, mesajında "FIFA Dünya Kupası üzerindeki etkisi benzersiz olan büyük isimlerden birinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Zagallo önce oyuncu sonra teknik direktör olarak 4 FIFA Dünya Kupası kazandı. Ancak onun mirası rakamlarla özetlenemez. Brezilya, ihtiyaç duyduğu zamanlarda sakinleştirici, yönlendirici ve taktiksel bir deha olarak 'Profesör'e başvurdu. FIFA Dünya Kupası'nın hikayesi Zagallo olmadan anlatılamaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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