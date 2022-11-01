Brezilyalı efsane futbolcudan, Neymar'a zehir zemberek sözler: Faşistleri destekleyen sağcı Brezilyalı futbolcuları görünce midem bulanıyor

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Lyon ve Brezilya'nın efsane futbolcusu Juninho Pernambucano, vatandaşı Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar için yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

"BİZ ALT TABAKADAN GELİYORUZ, BİZ HALKIZ"

Brezilya'da aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu destekleyen Neymar'a efsane futbolcu Juninho'dan tepki geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Juninho, "Neymar gibi faşistleri destekleyen sağcı Brezilyalı futbolcuları görünce midem bulanıyor. Biz alt tabakadan geliyoruz, biz halkız. Diğer tarafta nasıl olabiliriz?" ifadelerini kullandı.

Juninho Pernambucano

"TEMSİL ETTİĞİ DEĞERLER BENİMKİLERLE AYNI"

Seçimlerden önce Bolsonaro'ya tam destek veren Neymar, aşırı sağcı Devlet Başkanı hakkında, "Başkanın temsil ettiği değerler benimkilerle aynı" yorumunda bulunmuştu.