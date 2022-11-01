Brezilyalı efsane futbolcudan, Neymar'a zehir zemberek sözler: Faşistleri destekleyen sağcı Brezilyalı futbolcuları görünce midem bulanıyor

Lyon ve Brezilya'nın efsane futbolcusu Juninho Pernambucano, vatandaşı Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar için yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.
Brezilya'da aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu destekleyen Neymar'a efsane futbolcu Juninho'dan tepki geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Juninho, "Neymar gibi faşistleri destekleyen sağcı Brezilyalı futbolcuları görünce midem bulanıyor. Biz alt tabakadan geliyoruz, biz halkız. Diğer tarafta nasıl olabiliriz?" ifadelerini kullandı.
Seçimlerden önce Bolsonaro'ya tam destek veren Neymar, aşırı sağcı Devlet Başkanı hakkında, "Başkanın temsil ettiği değerler benimkilerle aynı" yorumunda bulunmuştu.
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