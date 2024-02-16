Spor

- Brian Priske: "Mağlubiyet almamız üzücü ama oyundan memnunum"

İSTANBUL - Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, Galatasaray'a yenildikleri için üzgün olduğunu ancak oyuncularının gösterdiği performanstan memnuniyet duyduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag, deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, "Zor bir maçtı. Muhteşem bir maç çıkardık. Birçok fırsat yakaladık, goller attık. Daha fazla da gol atabilirdik. İyi bir futbol oynadık. Oyuncularımın özgüveni için iyi bir maç oldu. Bu performans sonrası mağlubiyet almamız üzücü oldu ama oyundan memnunum" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularım bugün iyilerdi"

Futbolcularının performansından memnun olduğunu belirten Danimarkalı teknik adam, "Gerçekten iyilerdi bugün. Hem defansta hem ofansta iyi oynadılar. Birçok açıdan iyi bir karşılaşmaydı. Ekstra motivasyon sağladılar. Bunu doğru kullanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Atmosfer iyiydi"

46 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray taraftarından da bahsederek, "Taraftar yapması gerekeni yaptı. Biz şansımızı zorlamaya devam ettik. İyi de ses çıkardılar. Atmosfer iyiydi. İki taraf da keyif almıştır umarım. İki taraf da istekli oyun sergiledi. Umarım herkes için iyi bir maç olmuştur" cümlelerine yer verdi.

"Bir deplasman maçına göre iyi oyun sergiledik"

Müsabakanın anahtar anları olduğunu dile getiren Priske, bunları iyi değerlendiremediklerini aktardı. Brian Priske, "Yapamadığımız için de cezalandırıldık. Her Avrupa maçında olduğu gibi bu maçta da bunları yaşadık. Bir deplasman maçına göre iyi oyun sergiledik" diye konuştu.

"3-4 gol atabilirdik"

Genç bir takım olmalarının kendilerine dezavantaj sağlayıp sağlamadığı yönünde gelen bir soruya tecrübeli teknik adam, "Bu da stratejimizin bir parçası. Gençler hem ligde hem Avrupa'da mücadele ettiler. Onlar da tecrübe edindiler, iyi bir takıma karşı oynadık. Galatasaray kulüp olarak da iyi bir takım. Onlara saygı duyuyoruz, şu an bir kez daha bu maçı izlesek bir kez daha hayal kırıklığı yaşayacağız. Fırsatlar bulduk, 3-4 gol atabilirdik" cevabını verdi.

Priske, rövanş mücadelesinde 3 oyuncularının cezalı duruma düştüğünü ve hakemin gösterdiği sarı kartların ise ağır olduğunu sözlerine ekledi.

"Galatasaray hala favori"

Sparta Prag Teknik Direktörü Priske, Galatasaray'ın hala turun favorisi olduğuna dikkat çekerek, "Ben daha çok kendi takımıma odaklıyım. Nasıl bu maçı alabiliriz ona odaklanacağız. Ne yapabileceğimizi gösterdik, gücümüzü gösterdik. Bir sonraki maçta da kaybedeceğimiz bir şey yok. Zaten 1 gol eksik başlayacağız. Bunu nasıl başarabiliriz bir sonraki maçta, ona odaklanacağız" değerlendirmesinde bulundu.