Bronckhorst: Puan kayıpları kabul edilemez

Spor

- Bronckhorst: "Böyle puan kayıpları olmaması gerekir"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronkhorst, son haftalarda Süper Lig'de üzücü puan kayıpları yaşadıklarını söyleyerek, "Böyle puan kayıpları olmaması gerekir. Bundan dolayı da zirveden uzağız. Puanlar almamız lazım" dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronkhorst, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Fırsatlar konusunda gelişmemiz lazım"

Maçın belli anlarında koşularla etkili olduklarından bahseden Hollandalı çalıştırıcı, "Rafa Silva - Semih değişikliğini bu sebeple yaptık. Rafa biraz daha topa gelen bir oyuncu. Rakibin arkasına koşularla fırsatlar oluşturmaya çalıştık. Değişiklik sonrası oyun kontrolü bizdeydi. Sonralara doğru rakip sahaya yerleştik. Sonra Mustafa'yı oyuna aldık. O da bir fırsat yakaladı ama rakip bu fırsatı iyi savundu. Fırsatlar konusunda gelişmemiz lazım. 9 puan kaybettik. Bu çok fazla. Avrupa'da iyi şeyler yaptık ama ligde yapamadık. Bu gelişmeyi Göztepe maçıyla başlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Transfer döneminde ihtiyaç olan bölgelerde güçlendirme yapacağız"

Ciro Immobile ve Milot Rashica'nın sakatlıkları sonrası opsiyonlarının azaldığına dikkat çeken 49 yaşındaki teknik adam, "Ama kadro konusunda yapılandırma bitmedi. Elimizden gelen maksimumu yaptık. Transfer döneminde ihtiyaç olan bölgelerde güçlendirme yapacağız. Süreç gerektiren bir durum var. Her transfer dönemi bir fırsat. Elimizdeki kadro bu. Milot'un olmadığı durumlarda kenar oynayan olmuyor. Muçi'den faydalanıyoruz ama o da orta saha. Hücumcu bekler kullanıyoruz. Bugün iki kanat oyuncuyla daha fazla tehlike oluşturduk. Milli aradan sonra Immobile dönmüş olacak. Milot yüzde yüz hazır olacak. Bizim de alternatiflerimiz çoğalacak" şeklinde konuştu.

"Geçişlerde yanlış kararlar aldık"

Giovanni van Bronckhorst, sezon başına kıyasla aynı oyun kalitesini ortaya koyamadıklarını hatırlatarak, "Takımların da bize karşı nasıl oynadığını görüyorsunuz. Bugün rakibin birebir baskıyla oynadığını gördünüz. Topun bizde olduğu anlarda domine ettik ama istediğimiz gibi fırsatlara dönüştüremedik. Bazen geçişlerde yanlış kararlar aldık. Üzücü bir bölümü geride bırakıyoruz ama sezon uzun. Bir sonraki bölümde gelişmiş olacağız. Galibiyetler alan kimliğe dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"Böyle puan kayıpları olmaması gerekir"

Ligde istediklerini yapamadıklarını ve değişmeleri gerektiğini aktaran başarılı teknik adam, "Bizim için üzücü. Böyle puan kayıpları olmaması gerekir. Bundan dolayı da zirveden uzağız. Puanlar almamız lazım. Nisan ve mayıs aylarında şampiyonluk potasında olmak için gelişmemiz lazım. Yeterince akıcı gitmeyen bölüm oldu. Avrupa'da istediklerimizi yaptık ama ligde olmadı" dedi.

"Lige havlu attık diyemem"

Zirveden uzak kaldıklarını ancak ligin uzun bir maraton olduğunu dile getiren Van Bronckhorst, "Lige havlu attık diyemem. Milli takım arasında iki hafta dinleneceğiz. Göztepe maçıyla yüzde yüzümüzle başlayacağız. Ligin sonunda olacak şeyleri şu an konuşmak istemiyorum. Benim için en önemli maç Göztepe maçı. 13 oyuncumuz mili takımlara gidecek sonra Göztepe maçı için hazırlanmaya birkaç günümüz olacak" değerlendirmesinde bulundu.