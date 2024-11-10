Bronckhorst: Puan kayıpları kabul edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bronckhorst: Puan kayıpları kabul edilemez

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, puan kayıplarından ötürü zirveden uzakta olduklarını belirtti.

10.11.2024 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bronckhorst: "Böyle puan kayıpları olmaması gerekir"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronkhorst, son haftalarda Süper Lig'de üzücü puan kayıpları yaşadıklarını söyleyerek, "Böyle puan kayıpları olmaması gerekir. Bundan dolayı da zirveden uzağız. Puanlar almamız lazım" dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronkhorst, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Fırsatlar konusunda gelişmemiz lazım"

Maçın belli anlarında koşularla etkili olduklarından bahseden Hollandalı çalıştırıcı, "Rafa Silva - Semih değişikliğini bu sebeple yaptık. Rafa biraz daha topa gelen bir oyuncu. Rakibin arkasına koşularla fırsatlar oluşturmaya çalıştık. Değişiklik sonrası oyun kontrolü bizdeydi. Sonralara doğru rakip sahaya yerleştik. Sonra Mustafa'yı oyuna aldık. O da bir fırsat yakaladı ama rakip bu fırsatı iyi savundu. Fırsatlar konusunda gelişmemiz lazım. 9 puan kaybettik. Bu çok fazla. Avrupa'da iyi şeyler yaptık ama ligde yapamadık. Bu gelişmeyi Göztepe maçıyla başlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Transfer döneminde ihtiyaç olan bölgelerde güçlendirme yapacağız"

Ciro Immobile ve Milot Rashica'nın sakatlıkları sonrası opsiyonlarının azaldığına dikkat çeken 49 yaşındaki teknik adam, "Ama kadro konusunda yapılandırma bitmedi. Elimizden gelen maksimumu yaptık. Transfer döneminde ihtiyaç olan bölgelerde güçlendirme yapacağız. Süreç gerektiren bir durum var. Her transfer dönemi bir fırsat. Elimizdeki kadro bu. Milot'un olmadığı durumlarda kenar oynayan olmuyor. Muçi'den faydalanıyoruz ama o da orta saha. Hücumcu bekler kullanıyoruz. Bugün iki kanat oyuncuyla daha fazla tehlike oluşturduk. Milli aradan sonra Immobile dönmüş olacak. Milot yüzde yüz hazır olacak. Bizim de alternatiflerimiz çoğalacak" şeklinde konuştu.

"Geçişlerde yanlış kararlar aldık"

Giovanni van Bronckhorst, sezon başına kıyasla aynı oyun kalitesini ortaya koyamadıklarını hatırlatarak, "Takımların da bize karşı nasıl oynadığını görüyorsunuz. Bugün rakibin birebir baskıyla oynadığını gördünüz. Topun bizde olduğu anlarda domine ettik ama istediğimiz gibi fırsatlara dönüştüremedik. Bazen geçişlerde yanlış kararlar aldık. Üzücü bir bölümü geride bırakıyoruz ama sezon uzun. Bir sonraki bölümde gelişmiş olacağız. Galibiyetler alan kimliğe dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"Böyle puan kayıpları olmaması gerekir"

Ligde istediklerini yapamadıklarını ve değişmeleri gerektiğini aktaran başarılı teknik adam, "Bizim için üzücü. Böyle puan kayıpları olmaması gerekir. Bundan dolayı da zirveden uzağız. Puanlar almamız lazım. Nisan ve mayıs aylarında şampiyonluk potasında olmak için gelişmemiz lazım. Yeterince akıcı gitmeyen bölüm oldu. Avrupa'da istediklerimizi yaptık ama ligde olmadı" dedi.

"Lige havlu attık diyemem"

Zirveden uzak kaldıklarını ancak ligin uzun bir maraton olduğunu dile getiren Van Bronckhorst, "Lige havlu attık diyemem. Milli takım arasında iki hafta dinleneceğiz. Göztepe maçıyla yüzde yüzümüzle başlayacağız. Ligin sonunda olacak şeyleri şu an konuşmak istemiyorum. Benim için en önemli maç Göztepe maçı. 13 oyuncumuz mili takımlara gidecek sonra Göztepe maçı için hazırlanmaya birkaç günümüz olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Giovanni Van Bronckhorst, Basın Toplantısı, Transfer Dönemi, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Bronckhorst: Puan kayıpları kabul edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
11:32 Jose Mourinho’nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
11:22 Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez’den 10 Kasım mesajı Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:50 Tarkan’dan duygulandıran 10 Kasım mesajı Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı
10:47 Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
10:46 Galatasaray’dan Icardi’ye büyük jest Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest
10:40 Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:57 Wanda Nara’nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 00:20:58. #1.12#
SON DAKİKA: Bronckhorst: Puan kayıpları kabul edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.