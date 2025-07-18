Brown: Fenerbahçe'yi Tercih Ettim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown (23), 2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portimonense ile yaptıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

Brown, Portimao Stadı'nda oynanan ve 2-1 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer sürecine ilişkin konuşan İngiliz oyuncu, "Başkanımızla ve Devin Özek ile yaptığımız bir görüşme oldu. Bu sohbetler neticesinde ne kadar istendiğimi anlamış oldum. Rekabetin olacağını bana söylediler. Rekabet benim için önemli. Var olan ve büyük bir proje var. Ben bu rekabetin içinde ve projenin içinde olmak istedim. Tabii ki de çok fazla istendim. Bu görüşmeler ve saydığım sebepler benim buraya gelmem noktasında ana sebepti. Diğer kulüpler tarafından bunu hissetmedim demiyorum, Fenerbahçe'den bunu daha fazla hissettim ve dolayısıyla burayı tercih ettim. Ben rekabet etmeyi seven bir futbolcuyum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon her maçın kendileri için önemli olacağını aktaran Brown, şöyle devam etti:

"Bugün açıkçası sahada en iyisini verdiğimi düşünüyorum. Takımıma yardım edebilmek adına agresif bir şekilde oynadım. Sizin de takdir edeceğiniz üzere bir geçiş süreci yaşıyorum, çünkü yeni geldim. Takım arkadaşlarımı öğrenmem gerekiyor. Oynayış stillerini öğrenmem gerekiyor. Bunu yapabilmek için de birlikte oynamamız gerekiyor. Bugün pozitif başlangıç yaptık. Elbette geliştirmemiz gereken şeyler çok fazla. Zaman geçtikçe adım adım o noktalara kendi adıma ulaşabileceğimi düşünüyorum."

"Herkes cana yakın davranıyor"

Brown, takıma uyum sürecinin olumlu ilerlediğini dile getirdi.

Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile yakınlığına da değinen Brown, "Jayden'la buraya geldiğim ilk andan itibaren iyi bir iletişim oldu aramızda. Dolayısıyla bunu söyleyebilirim. Ama sadece Jayden özelinde değil herkes çok arkadaş canlısı. Herkes cana yakın davranıyor. Bu geliştirdiğiniz arkadaşlık saha içinde işinizi kolaylaştırıyor. Tabii ki bu iletişimin takıma yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki istediğimiz şampiyonluk. Bu aramızdaki dayanışma ve iletişim şampiyonluk yolunda fazlasıyla yardımcı olacak." diye konuştu.

Brown, Fenerbahçe'ye katılmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Bana burada çok büyük bir sevgi var. Sevildiğinizi ve istendiğinizi hissettiğiniz zaman karar verme noktasında tabii ki daha kolay oluyor. Siz Türkiye'yi biliyorsunuz. Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu, insanların futbola düşkünlüğünü iyi biliyorsunuz. Ben de buraya geldiğim zaman taraftarlarımız tarafından o tutkuyu fazlasıyla hissettim. Farklı opsiyonlar da vardı ama Fenerbahçe'ye hayır demek mümkün değildi. Çünkü gerçekten istendiğimi hissettim. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Takım olarak gelişmeye devam etmek istiyoruz."