Brown: Fenerbahçe'yi Tercih Ettim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Brown: Fenerbahçe'yi Tercih Ettim

18.07.2025 01:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, kulüp projesi ve rekabet nedeniyle tercih ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown (23), 2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portimonense ile yaptıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

Brown, Portimao Stadı'nda oynanan ve 2-1 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer sürecine ilişkin konuşan İngiliz oyuncu, "Başkanımızla ve Devin Özek ile yaptığımız bir görüşme oldu. Bu sohbetler neticesinde ne kadar istendiğimi anlamış oldum. Rekabetin olacağını bana söylediler. Rekabet benim için önemli. Var olan ve büyük bir proje var. Ben bu rekabetin içinde ve projenin içinde olmak istedim. Tabii ki de çok fazla istendim. Bu görüşmeler ve saydığım sebepler benim buraya gelmem noktasında ana sebepti. Diğer kulüpler tarafından bunu hissetmedim demiyorum, Fenerbahçe'den bunu daha fazla hissettim ve dolayısıyla burayı tercih ettim. Ben rekabet etmeyi seven bir futbolcuyum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon her maçın kendileri için önemli olacağını aktaran Brown, şöyle devam etti:

"Bugün açıkçası sahada en iyisini verdiğimi düşünüyorum. Takımıma yardım edebilmek adına agresif bir şekilde oynadım. Sizin de takdir edeceğiniz üzere bir geçiş süreci yaşıyorum, çünkü yeni geldim. Takım arkadaşlarımı öğrenmem gerekiyor. Oynayış stillerini öğrenmem gerekiyor. Bunu yapabilmek için de birlikte oynamamız gerekiyor. Bugün pozitif başlangıç yaptık. Elbette geliştirmemiz gereken şeyler çok fazla. Zaman geçtikçe adım adım o noktalara kendi adıma ulaşabileceğimi düşünüyorum."

"Herkes cana yakın davranıyor"

Brown, takıma uyum sürecinin olumlu ilerlediğini dile getirdi.

Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile yakınlığına da değinen Brown, "Jayden'la buraya geldiğim ilk andan itibaren iyi bir iletişim oldu aramızda. Dolayısıyla bunu söyleyebilirim. Ama sadece Jayden özelinde değil herkes çok arkadaş canlısı. Herkes cana yakın davranıyor. Bu geliştirdiğiniz arkadaşlık saha içinde işinizi kolaylaştırıyor. Tabii ki bu iletişimin takıma yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki istediğimiz şampiyonluk. Bu aramızdaki dayanışma ve iletişim şampiyonluk yolunda fazlasıyla yardımcı olacak." diye konuştu.

Brown, Fenerbahçe'ye katılmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Bana burada çok büyük bir sevgi var. Sevildiğinizi ve istendiğinizi hissettiğiniz zaman karar verme noktasında tabii ki daha kolay oluyor. Siz Türkiye'yi biliyorsunuz. Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu, insanların futbola düşkünlüğünü iyi biliyorsunuz. Ben de buraya geldiğim zaman taraftarlarımız tarafından o tutkuyu fazlasıyla hissettim. Farklı opsiyonlar da vardı ama Fenerbahçe'ye hayır demek mümkün değildi. Çünkü gerçekten istendiğimi hissettim. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Takım olarak gelişmeye devam etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brown: Fenerbahçe'yi Tercih Ettim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Çorum’da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çorum'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Yeni sürecin yansımaları Diyarbakır’da her yere MHP’nin bu pankartları asılıyor Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek
Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran “deodorant“ ayrıntısı Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" ayrıntısı
İstanbul’da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası’yla aynı karede İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
Jennifer Lopez’e sahnede sürpriz teklif Cevabı net oldu Jennifer Lopez'e sahnede sürpriz teklif! Cevabı net oldu

21:45
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00’de verecek
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00'de verecek
20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
20:02
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı
Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
19:35
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
18:49
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
11:43
İsrail’in Gazze’de Katolik kilisesini vurmasına Meloni’den sert tepki
İsrail'in Gazze'de Katolik kilisesini vurmasına Meloni'den sert tepki
11:27
Görüntü İstanbul’dan Elinde bıçakla yoldan geçen araca böyle saldırdı
Görüntü İstanbul'dan! Elinde bıçakla yoldan geçen araca böyle saldırdı
11:26
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi, duruşma ertelendi
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi, duruşma ertelendi
11:13
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici
10:37
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar
'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
10:35
Korku filmlerini andıran görüntü Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu
Korku filmlerini andıran görüntü! Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu
10:30
Hangi ilde kaç birinci var İşte ’’LGS’de usulsüzlük’’ iddialarına sebep olan liste
Hangi ilde kaç birinci var? İşte ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına sebep olan liste
10:20
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 01:50:32. #7.11#
SON DAKİKA: Brown: Fenerbahçe'yi Tercih Ettim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.