Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Brüksel\'e giden Hacıosmanoğlu\'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
12.02.2026 15:14
Brüksel\'e giden Hacıosmanoğlu\'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 50. UEFA Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve sert tavırları geniş yankı buldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 50. UEFA Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

SERT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Brüksel'de çekilen görüntülerde Hacıosmanoğlu'nun kararlı yürüyüşü ve sert tavırları dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan anlar kısa sürede gündem olurken, Hacıosmanoğlu'nun güçlü ve net duruşu yorumlara konu oldu.

UEFA'nın önemli gündem maddelerinin ele alınacağı kongrede Türkiye'yi temsil eden Hacıosmanoğlu'nun görüntüleri futbol kamuoyunda ilgi gördü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yenal Kucuk Yenal Kucuk:
    sahte kabadayı kemal sunal 86 16 Yanıtla
  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    bu adama hiç yakışmıyor. bu nasıl bizi temsil ediyor, anlamış değilim.ülkenin saygınlığını düşürüyor. 71 14 Yanıtla
    Can Gönül Can Gönül:
    vizyonsuz çünkü 28 10
  • nk255252 nk255252:
    Karadeniz asaleti yakışır ?? 23 60 Yanıtla
    Hakan as Hakan as :
    Fıssss :) 2 3
  • Mehmet Akif Mehmet Akif:
    Bundaki hava tavır Elon Muskte yok, bunu goreve getirende kabahat. 43 13 Yanıtla
    Hakan tkcn Hakan tkcn:
    He he 2 2
  • ALİÇO null ALİÇO null:
    safi rüzgar boş kabadayı 5 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
