Bruma: Fenerbahçe büyük bir kulüp, ben de katkı sağlamak için buradayım - Son Dakika
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Bruma: Fenerbahçe büyük bir kulüp, ben de katkı sağlamak için buradayım

27.06.2022 13:17
Bruma: Fenerbahçe büyük bir kulüp, ben de katkı sağlamak için buradayım

"Bu sezon ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var, bunun için çalışıyoruz""Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim, şu anda daha tecrübeliyim""Hocamızdan bir telefon aldım ve bana beni istediğini söyledi""Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorumMustafa AKIN / İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin kiralık...

"Bu sezon ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var, bunun için çalışıyoruz"

" Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim, şu anda daha tecrübeliyim"

"Hocamızdan bir telefon aldım ve bana beni istediğini söyledi""Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma, sarı-lacivertlilerin büyük bir kulüp olduğunu ve kendisinin de kulübe katkı sağlamak için burada olduğunu söyledi.Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanın ardından sarı-lacivertli ekibin Portekizli futbolcusu Bruma, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yeni sezona hep birlikte başladıklarını dile getiren Bruma, "Takım çok iyi çalışıyor, sıkı çalışıyor. Bu sezon ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var sezon sonunda. Bunun için çalışıyoruz. Sezona yeni başladık, henüz bir hafta oldu. Ben de kendi potansiyelimi biliyorum. Öncelikli hedefim takıma yardım etmek. Yavaş yavaş yüzde 100'ümüze ulaşmak istiyorum. Bizim için önemli olan şey, ilk resmi maça kadar hazır olmak. Bunun için de en üst düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeni bir sistemle oynuyorum, buna alışmaya çalışıyorum. Yeni takım arkadaşlarıma da alışmam gerekiyor. Zaman ilerledikçe her şey yoluna girecektir diye düşünüyorum" diye konuştu."TÜRKİYE'YE İLK GELDİĞİMDE ÇOK GENÇTİM, ŞU ANDA DAHA TECRÜBELİYİM" Galatasaray'a transfer olduğu dönemle ilgili gelen soruya yanıt veren Portekizli oyuncu, "Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim. Şu anda daha tecrübeliyim. Hem saha içinde hem saha dışında daha olgunum. iyi bir yolda olduğumu düşünüyorum" açıklamasını yaptı."HOCAMIZDAN BİR TELEFON ALDIM VE BANA BENİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"Fenerbahçe'ye transfer olma sürecinden bahseden Bruma, "Transfer sürecinde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi, kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim. Fenerbahçe zaten büyük bir kulüp, ben de bu takıma katkı sağlamak için buradayım. Umarım oyuncular en iyi performanslarında olur ve hedefimize ulaşırız" şeklinde konuştu."ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEK İSTİYORUM

Vaatler vermek istemediğini kaydeden Bruma, şunları söyledi: "Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız zaten benim oyun stilimi biliyorlar. Yavaş yavaş performansıma ulaşacağımı düşünüyorum. Sakinim. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum."

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Türkiye, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bruma: Fenerbahçe büyük bir kulüp, ben de katkı sağlamak için buradayım - Son Dakika

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