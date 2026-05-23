Bruno Fernandes Yılın Futbolcusu Seçildi

Manchester United'ın 31 yaşındaki Portekizli futbolcusu Bruno Fernandes, İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.
Premier Lig'den yapılan açıklamada "Fernandes, ligde üçüncü sırayı ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini almayı garantileyen Manchester United'ın itici gücü oldu." ifadeleri kullanıldı.
Portekizli futbolcu, bu sezon forma giydiği 37 lig maçında 8 gole imza attı.
