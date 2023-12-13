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BŞEÜ Futbol Takımı Marmara Bölgesi Üniversiteler Turnuvasında Birinci Oldu - Son Dakika
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BŞEÜ Futbol Takımı Marmara Bölgesi Üniversiteler Turnuvasında Birinci Oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Takımı, Marmara bölgesindeki üniversiteler arasında düzenlenen turnuvada birinci oldu. Takım, namağlup olarak play-off gruplarına kalmayı başardı ve Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 30 içinde yer aldı. Şimdi ise Süper Lig'e yükselerek Türkiye'de ilk 14 üniversite arasında yer almayı hedefliyor.

BŞEÜ Futbol Takımı Marmara Bölgesi Üniversiteler Turnuvasında Birinci Oldu
13.12.2023 - 15:49,
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Futbol Takımı, Marmara bölgesindeki üniversitelerin ekipleri arasında yapılan turnuvada birinci oldu.

BŞEÜ, Bursa Uludağ Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi takımlarının katıldığı bölge maçlarında, namağlup play-off gruplarına kaldı.

Tekirdağ'da düzenlenen grup maçlarında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 30 içinde yer alan BŞEÜ Futbol Takımı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim elemanları Emre Şenyüzlü ile Hüseyin Mete Gündoğdu antrenörlüğünde Süper Lig'e yükselerek, Türkiye'de ilk 14 üniversite arasında yer almayı hedefliyor.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, teknik heyeti ve oyuncuları kabulünde, başarılarından dolayı tebrik ederek, sporcuların müsabakalar öncesinde iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini, elde edilen başarıların da bunun sonucunda geldiğini söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BŞEÜ Futbol Takımı Marmara Bölgesi Üniversiteler Turnuvasında Birinci Oldu - Son Dakika
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