Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu - Son Dakika
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Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off turuna kaldı. Maçın son dakikalarında Braga'nın attığı gol iptal olmasa, sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nden elenecekti. Braga'nın iptal edilen bu golünden sonra Fenerbahçe de 24. sırada kalarak averajla play-off turuna kalmayı başardı. Braga ise Avrupa'ya veda etti.

31.01.2025 07:50  Güncelleme: 08:01
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Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı ve adını play-off'a yazdırdı. Sarı lacivertli taraftarlar maçın son dakikalarında adeta ecel terleri döktü.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Braga'nın 90+4'de attığı gol iptal edilmeseydi Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elenecekti. Braga'nın gol atması halinde Avrupa'ya veda edecek olan sarı lacivertliler Braga'nın 90+4'te gelen golünün ardından adeta şoka uğradı. Fakat ardından gelen ofsayt kararı sonrası Fenerbahçeliler derin bir 'oh' çekti.

BRAGA ELENDİ

Braga'nın iptal edilen bu golünden sonra Fenerbahçe de 24. sırada kalarak averajla play-off turuna kalmayı başardı. Braga ise son dakika iptal olan golle Avrupa'ya veda etti ve kahroldu.

İşte o pozisyon;

Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu

Midtjylland, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Zafer Aşık:
    Yani becerikli.değil şanslılar mı? İte kaka nereye kadar mı? demek istiyorsunuz. 30 100 Yanıtla
  • Mehmet null:
    ŞİKEbahçe iş başında 13 107 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Ülke olarak kendimizi dev aynasında görmeyi bir kenara bırakıp gerçeklerle yüzleşerek sorunların köküne inmemiz gerekiyor kulüplerimizin 10/1 bütçesi kadar olan yabancı klüpler ile yarışıyoruz milyonlarda döviz harcayıp karşılığını alamıyoruz yazık cidden...ülke futbolu yerle bir 82 5 Yanıtla
  • İbrahim Sever:
    Yani...Bu başlığı atan arkadaş nereli acaba.Elensin diye çok bekledin anlaşılan... 29 8 Yanıtla
  • Salih ygt:
    ivan bebek katliamı geldi aklıma nedense... bizi hatırlasınlar :)) 18 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    20 metre ofsayt.bunu iptal etmeyip neyi iptal edeceklerdi.zor kuradan çıkmayı başardık playof ve son 16 turundaki muhtemel rakipleri eler en az çeyrek final oynarız 16 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    acun para yedirmistir orayada 2 14 Yanıtla
  • veysel unlu:
    bu başligi atan editör son dakika. fetosarayın takımını tuttugunu bukadar belli etme. hayırdir fenerbahce cumhuriyrtinden kuyruk acin mi var 11 4 Yanıtla
  • Yuvasız kuşlar:
    bunun tesaduf oldugunu sanmayin ivan bebek bizi nasil katledip o sene bragaya üst tura cikarmisti. Allahin adaleti sasmaz boyle averajla koyarlar 8 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Karamsar olmaya gerek yok, işin ciddiyetini kavrayan bu turu rahat geçer ve en az birisi yarı final oynar inşallah. Yeni transferlerde bu turdan sonra takıma katılır ve daha güçlü kadro kurulmuş olur. 6 0 Yanıtla
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