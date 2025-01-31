Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı ve adını play-off'a yazdırdı. Sarı lacivertli taraftarlar maçın son dakikalarında adeta ecel terleri döktü.
Braga'nın 90+4'de attığı gol iptal edilmeseydi Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elenecekti. Braga'nın gol atması halinde Avrupa'ya veda edecek olan sarı lacivertliler Braga'nın 90+4'te gelen golünün ardından adeta şoka uğradı. Fakat ardından gelen ofsayt kararı sonrası Fenerbahçeliler derin bir 'oh' çekti.
Braga'nın iptal edilen bu golünden sonra Fenerbahçe de 24. sırada kalarak averajla play-off turuna kalmayı başardı. Braga ise son dakika iptal olan golle Avrupa'ya veda etti ve kahroldu.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu - Son Dakika
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