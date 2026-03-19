Bu kez başarabilecek mi? Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu kez başarabilecek mi? Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda

19.03.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig ekibi Özbelsan Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir'in göreve gelmesiyle başarı grafiğini yükseltti. Daha önce Bodrum FK ve Kocaelispor'u Süper Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir, Sivasspor'da göreve geldiği günden bu yana 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak takımını düşme potasından uzaklaştırdı ve play-off hattına yaklaşarak Süper Lig'e çıkma yolunda inadını sürdürdü.

Geride bıraktığımız yıllarda Bodrum FK ve Kocaelispor'u 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir, göreve geldiği günden bu yana Özbelsan Sivasspor'da da başarılı bir grafik çiziyor.

SİVASSPOR İSMET TAŞDEMİR İLE YÜKSELİŞTE

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ligde yükselişe geçti. Sezona teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile başlayan, daha sonra Mehmet Altıparmak ile anlaşan kırmızı-beyazlı ekip, beklenen başarılı sonuçların gelmemesi üzerine son olarak 10 Şubat'ta görevi İsmet Taşdemir'e teslim etti. Kırmızı-beyazlı ekibi 30 puanla ligin 14. sırasında devralan Taşdemir, ilk maçında 25. haftada İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, 27. haftada ise evinde Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde 28. haftada deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup eden Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, 29. haftada ise sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligin 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 ve 31. haftada ise sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek, üst üste 2 galibiyet aldı ve ligdeki çıkışını sürdürdü.

KÜME DÜŞME POTASINDAN SÜPER LİG PLAY-OFF'LARINA

Ligde son 7 maçta Sivasspor'un başında sahaya çıkan Taşdemir, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımını düşme potasından uzaklaştırarak takımını play-off hattına yaklaştırdı. Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile 11 maçta 14 puan toplamıştı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise takımın başında çıktığı 8 maçta 11 puan toplamış, 7 Ocak'ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:31:09. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.