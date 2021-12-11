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Bu proje Demirtaş'a nefes aldıracak - Son Dakika

Bu proje Demirtaş'a nefes aldıracak

11.12.2021 00:57
Bu proje Demirtaş'a nefes aldıracak

Büyükşehir Belediyesi, 30 yıl önce Çim Kayağı Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan ancak son 15 yıldır atıl vaziyette duran Demirtaş Çim Kayağı Tesisleri'nin bulunduğu alanı ayrıcalıklı bir proje ile yeniden şehre kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 30 yıl önce Çim Kayağı Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan ancak son 15 yıldır atıl vaziyette duran Demirtaş Çim Kayağı Tesisleri'nin bulunduğu alanı ayrıcalıklı bir proje ile yeniden şehre kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker'in 1987 yılında DSİ 1. Bölge Müdürü olduğu dönemde DSİ tarafından Demirtaş Barajı'nın bulunduğu alana yaptırılan Çim Kayağı Tesisleri, farklı bir konsept ile yeniden Bursalıların hizmetine sunulacak. Türkiye, Almanya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti'nin de katılımıyla 1991 yılında Çim Kayağı Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan alan, hem bakımsızlık hem de çevrede açılan taş ocakları yüzünden son yıllarda adeta kaderine terk edilmişti. Bursa'yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek için dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi koyan Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş'taki alanı da ayrıcalıklı mesire alanı olarak kente kazandırmak için düğmeye bastı. Hazırlanan proje kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü'nden 35 bin 200 metrekarelik alanın tahsisini alan Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılacak işbirlikleri ile alanı ilerleyen süreçte 250 bin metrekareye kadar çıkaracak.

Hayal gerçekleşiyor

Demirtaş mesire alanında başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'şehrin batısında ne varsa doğusunda da aynısı olsun' gibi bir hayalinin olduğunu hatırlatarak, bu hayali gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Gerek Osmangazi gerekse de Yıldırım sınırlarında, farklı fonksiyonları da bünyesinde barındıran büyük-kullanılabilir yeşil alanları kente kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, Demirtaş sınırları içerisinde yıllar önce çim kayağı tesisleri olarak kullanılan alanın yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette beklediğini kaydetti. Taş ocaklarından dolayı da bölgenin hiçbir şekilde kullanılamadığını ifade eden Başkan Aktaş, "Öncelikle buranın Büyükşehir Belediyemize kazandırılması ile alakalı süreci gerçekleştirdik. Burada 35 bin 200 metrekarelik alanı aldık. Fakat Orman'la yapacağımız anlaşma gereği katacağımız yeni alanlarla burayı 250 bin metrekareye çıkarmış olacağız. Bursalıların keyifle geleceği alternatif alanlardan bir tanesi olacak. İçine farklı fonksiyonları da zaman içerisinde katacağız. Sert zemin yollar, sosyal tesisler, otopark, kamp karavan alanı, yeşil alanlar, güvenlik ve bütün müştemilatlarımızı Haziran 2022'ye kadar bitirmek istiyoruz. Tabii özellikle son yıllarda dağ kızağı, zipline gibi farklı gelişen konuları da burada zaman içerisinde oluşturmak için yapacağımız bazı çalışmalar olacak. Bursalıların keyifle kullanabileceği, güvenliği ve temizliği ile yeşil alan bakımlarıyla 7/24 tarafımızdan kontrolün yapılacağı çok güzel bir alan olacak" diye konuştu.

Başkan Aktaş, özellikle taş ocaklarının mevcut yola zarar vermemesi adına farklı alternatif yollarla ilgili çalışma başlatacaklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Büyükşehir Belediyesi, Çocuk İzleme Merkezi, Dünya Şampiyonası, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bu proje Demirtaş'a nefes aldıracak - Son Dakika Spor


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