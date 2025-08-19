Bu rakamı daha önce duymadınız! Galatasaray Barış Alper Yılmaz için servet istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bu rakamı daha önce duymadınız! Galatasaray Barış Alper Yılmaz için servet istiyor

Bu rakamı daha önce duymadınız! Galatasaray Barış Alper Yılmaz için servet istiyor
19.08.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de bu sezon parlayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarında. Galatasaray, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda oyuncuyu satmak istemese de NEOM Kulübü'ne bonservis bedelini 60 milyon euro olarak bildirdi. Ayrıca anlaşma gereği satıştan pay alacak Keçiörengücü'nün 10 milyon euroluk hakkının da Suudiler tarafından ödenmesi talep edildi.

Süper Lig'de bu sezon hızlı bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, transfer gündeminin de ilk sıralarında. Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan kulüplerle anılan genç oyuncunun geleceği merak edilirken Galatasaray yönetimi her geçen gün bonservis bedelini artırıyor.

NEOM TRANSFERDE ISRARCI

Cimbom'da sezona harika bir başlangıç yapan Barış Alper, Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan pazarına da girdi. Neom Kulübü, 25 yaşındaki yıldıza talip oldu. İki kez masaya oturan ancak sonuç alamayan Körfez ekibi, 35 milyon euroluk teklif sunmuştu.

60 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Okan Buruk'un raporu doğrultusunda millî oyuncuyu satmak istemeyen sarı kırmızılılar, toplam 50 milyon avroluk beklentiyi karşı tarafın istekli tavrı da görülerek biraz daha yukarı çekildi.

Anlaşma gereği satıştan yüzde 20'lik payı eski kulübü Keçiörengücü'ne ödeyecek olan Aslan, NEOM Kulübü'ne bonservis bedelini 60 milyon avroya çıkardığını bildirdi. Dursun Özbek yönetimi, Keçiörengücü'nün 10 milyon avroluk payının da Suudlar tarafından ödenmesini istiyor.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu rakamı daha önce duymadınız! Galatasaray Barış Alper Yılmaz için servet istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:48:23. #7.11#
SON DAKİKA: Bu rakamı daha önce duymadınız! Galatasaray Barış Alper Yılmaz için servet istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.