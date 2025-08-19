Bu rakamı daha önce duymadınız! Galatasaray Barış Alper Yılmaz için servet istiyor

Süper Lig'de bu sezon hızlı bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, transfer gündeminin de ilk sıralarında. Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan kulüplerle anılan genç oyuncunun geleceği merak edilirken Galatasaray yönetimi her geçen gün bonservis bedelini artırıyor.

NEOM TRANSFERDE ISRARCI

Cimbom'da sezona harika bir başlangıç yapan Barış Alper, Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan pazarına da girdi. Neom Kulübü, 25 yaşındaki yıldıza talip oldu. İki kez masaya oturan ancak sonuç alamayan Körfez ekibi, 35 milyon euroluk teklif sunmuştu.

60 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Okan Buruk'un raporu doğrultusunda millî oyuncuyu satmak istemeyen sarı kırmızılılar, toplam 50 milyon avroluk beklentiyi karşı tarafın istekli tavrı da görülerek biraz daha yukarı çekildi.

Anlaşma gereği satıştan yüzde 20'lik payı eski kulübü Keçiörengücü'ne ödeyecek olan Aslan, NEOM Kulübü'ne bonservis bedelini 60 milyon avroya çıkardığını bildirdi. Dursun Özbek yönetimi, Keçiörengücü'nün 10 milyon avroluk payının da Suudlar tarafından ödenmesini istiyor.