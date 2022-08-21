Artvin'de düzenlenen Motofest2022 sona erdi - Son Dakika
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Artvin'de düzenlenen Motofest2022 sona erdi

21.08.2022 15:58
Artvin'de düzenlenen Motofest2022 sona erdi

Bu yıl 10.'su düzenlenen Artvin Motofest2022, bin 200 rakımlı doğa güzelliğiyle ünlü Kafkasör Yaylası'ndaki gösterilerle sona erdi.

Bu yıl 10.'su düzenlenen Artvin Motofest2022, bin 200 rakımlı doğa güzelliğiyle ünlü Kafkasör Yaylası'ndaki gösterilerle sona erdi.

Artvin Belediyesi'nin katkılarıyla Artvin Motosiklet Kulübü öncülüğünde bu yıl 10. kez düzenlenen Artvin Motofest 2022'ye, yurt dışından ve Türkiye'den 250 civarında motosiklet tutkunu katıldı.

3 gün süren festivalde motor tutkunları şehirdeki gerçekleştirdikleri kortej sürüşünün ardından dünyanın en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'yi ziyaret ederek buradan panaromik Artvin manzarasını izledi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen; motorla dengede durma oyunuyla ayağını yere değdirmeden pisti en yavaş sürede tamamlama ve festival öncesi hazırlanan zorlu kros parkurunda da pisti en hızlı sürede tamamlama yarışmalarına katılan motorcular ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Öte yandan motor oyunları dışında gerçekleştirilen canlı langırt turnuvası ve Hasan Koçak konseri ile katılımcılar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Artvin Motosiklet Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İnce, yaklaşık 350 40 kişinin katıldığı organizasyona, yakın illerden motor severlerin geldiklerini ve yurt dışından da İtalya, Fransa ve Gürcistan'dan katılımını olduğunu belirterek, Motofest'in Artvin'in tanıtımı açısından çok önem teşkil ettiğini ifade etti.

Festivale sanatçı olarak katılan O Ses Türkiye 2022 şampiyonu Hasan Koçak, festival alanında çok fazla katılım olduğunu ifade ederek konsere gelmiş sanatçı gibi değil de katılımcı gibi hissettiğini ve etkinliklerden insan langırtına katıldığını belirtti.

Artvin Motosiklet Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Elçin, amaçlarının Kafkasör'ü tanıtmak ve motosikletlilerin fark edilmesini amaçladıklarını söyledi.

Kayseri'den Motofest'e katılan Dilek Ela Beren, çok samimi ve eğlenceli bir ortam olduğunu belirterek, Artvin'de düzenlenen Motofest'e tüm rüzgar tutkunlarını davet etti. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Türkiye, Artvin, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artvin'de düzenlenen Motofest2022 sona erdi - Son Dakika

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