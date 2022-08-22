Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'in Osmaniye etabı tamamlandı.

Antakya EXPO Fuar Alanı'ndan dün başlayan organizasyonda 115 yarışmacı 75 araçla Hatay'ın ardından 145 kilometrelik Osmaniye etabını da tamamlayarak kamp yapacakları Kadirli ilçesinde bulunan Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nda toplandı.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, AA muhabirine, rallinin 12'ncisini EXPO Hatay sponsorluğunda yaptıklarını söyledi.

Yarışın ilk gününün tamamlandığını ve yarışmacıların ilk kamp yeri olan Karatepe Aslantaş Milli Parkı'na geldiğini dile getiren Büyükpınar, "Bugün iki etap koşuldu. Yarışmacılarımız iki uzun etabı geçip buraya geldiler. Yarın buradan çıkıp Kayseri'ye doğru gidecekler. Kayseri'de iki gece kalacağız. Kayseri'den sonra Aladağları aşıp Pozantı'ya oradan da Karaman'a doğru geçiyoruz. Karaman'dan Tuz Gölü'nü geçip Haymana'ya ulaşacağız ve son günde Haymana'dan Eskişehir'e varacağız. Yarışmacılarımız 7 günde 2 bin 800 kilometre kat edecek. Yarışın bu cumartesi Eskişehir'de bitmesini umut ediyoruz." diye konuştu.

Yurt dışından da yarışmacılar olduğunu aktaran Büyükpınar, şunları kaydetti:

" İtalya'dan, Hollanda'dan, İsviçre'den, Fransa'dan yarışçılarımız var. Dünyanın en ünlü Fransız motosiklet pilotları burada. Otomobil tarafında İtalya'nın hızlı pilotları burada. Gayet güzel bir rekabet oluyor. Şu anda 75 araç start alıyor. Bunun 35'i motosiklet geri kalanı SSB otomobil ve kamyon. TransAnatolia dünyanın en uzun ve en zorlarından bir tanesi. Yarışmacılar, geçtikleri parkuru daha önce görme ve antrenman yapma hakkına sahip olmuyorlar çünkü nereden gideceklerini 1 gün önceden öğreniyorlar. Dolayısıyla sadece hız değil, strateji ve navigasyon ağırlıklı bir yarış."