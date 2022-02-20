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Bucaspor 1928 gülmeyi unuttu - Son Dakika

Bucaspor 1928 gülmeyi unuttu

20.02.2022 12:37
Bucaspor 1928 gülmeyi unuttu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, şampiyonluk yarışına havlu attı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, şampiyonluk yarışına havlu attı. Sarı-lacivertliler bu beraberlikle galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Lider Pendikspor'un 15 puan gerisinde kalan Bucaspor 1928, 3'üncü sıraya gerilerken, İzmir ekibinin 6'ncı Kırşehir Belediyespor ile de arasında 3 puan fark kaldı.

Teknik direktör Cihan Erdil, Ankara'da çok gol kaçırdıklarını söyledi. Cihan Erdil, "Maç boyunca rakibimize 2 pozisyon versek de maalesef gol yemeyi engelleyemedik. Galip gelebileceğimiz bir maçta berabere kaldığımız için çok üzgünüz. Biz takım olarak her geçen gün oyun aklını iyi kullanmaya çalışan, gelişen bir takımız ve bunun da uzun vadede dönüşünü alacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.Bucaspor 1928, ligde çarşamba günü evinde Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.


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Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Bucaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 gülmeyi unuttu - Son Dakika Spor


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