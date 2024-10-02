Bucaspor 1928, İç Sahada 6. ve 7. Hafta Maçlarına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bucaspor 1928, İç Sahada 6. ve 7. Hafta Maçlarına Hazırlanıyor

Bucaspor 1928, İç Sahada 6. ve 7. Hafta Maçlarına Hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, sezonun ilk 5 haftasında 10 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. 6. ve 7. hafta maçlarını evinde oynayacak olan İzmir ekibi, Giresunspor ve Karacabey Belediye ile zorlu karşılaşmalara çıkacak.

02.10.2024 12:19  Güncelleme: 12:24
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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 6. ve 7. hafta maçlarını evinde oynayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, sezonun ilk 5 haftası itibarıyla 10 puan toplayarak ligde 5. basamakta yer alıyor. Ligde oynadığı Erbaaspor, Somaspor ve Diyarbekir Spor karşılaşmalarından galibiyetiyle ayrılan İzmir ekibi, Ankara Demir'le berabere kalırken son olarak da geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları müsabakada Serik Belediye'ye 1-0 mağlup oldu. Böylece sarı-lacivertli ekip bu sezonki ilk mağlubiyetini de 5. hafta mücadelesinde almış oldu. Bu sezon evinde oynadığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Bucaspor 1928, 6. ve 7. hafta maçlarını iç sahada oynayacak.

İzmir ekibi, 5 Ekim Cumartesi günü Giresunspor'la, 13 Ekim Pazar günü ise Karacabey Belediye ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu ve öğrencilerinin, bu iki zorlu iç saha maçını 6 puanla geçerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefledikleri öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın antrenmanlarda oyuncularına çok fazla uyarılarda bulunduğu ve bir üst lig yolunda avantaj için iç saha maçlarının önemini vurguladığı ifade edildi.

Öte yandan Bucaspor 1928, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda kalesinde 2 gol görürken rakip fileleri de 4 kez sarsmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928, İç Sahada 6. ve 7. Hafta Maçlarına Hazırlanıyor - Son Dakika

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