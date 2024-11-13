Bucaspor 1928 İç Sahada Zirveye Oynuyor

Spor

Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 6 iç saha maçında 5 galibiyet 1 beraberlik alan Bucaspor 1928, bu alanda en iyi takım konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 11 hafta itibarıyla önemli bir performansa imza atarak bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Topladığı 23 puanla 5. sırada bulunan ve play-off hattı için mücadele veren sarı-lacivertliler, iç saha performansıyla da göz dolduruyor. Taraftarının önünde henüz yenilgi yüzü görmeyen ve oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan İzmir ekibi, bu alanda grubundaki en iyi takım konumunda bulunuyor. Evinde oynadığı maçlarda sadece sezonun ilk müsabakasında Ankara Demir'le berabere kalan Bucaspor 1928, daha sonra karşılaştığı Diyarbekir Spor, Giresunspor, Karacabey Belediyespor, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Belediye Derincespor karşılaşmalarında hata yapmayarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Böylece iç sahada oynadığı maçlarda 16 puan toplamayı başaran sarı-lacivertliler, önemli bir performansa imza atmış oldu.

Öte yandan Bucaspor 1928'de teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile 9 Kasım Cumartesi günü karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. - İZMİR