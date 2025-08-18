Bucaspor 1928 İç Transferde 3 Buldu

2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Bucaspor 1928 iç transferde 3 oyuncuyla anlaşma sağladı. Bucaspor'un eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan transfer yasağı alıp takımı takviye edemeyen sarı-lacivertliler, dağılan kadrodan 3 önemli ismi kadroda tuttu. Buca ekibi Yılmaz Özeren, Osman Işıklı ve Doğan Çamlı'yla yeniden anlaştı. Bucaspor 1928 ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 3 futbolcu takımın yeni sezonda giyeceği formaları da tanıttı.