Bucaspor 1928, Play-Off Hattından Uzaklaşıyor - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Play-Off Hattından Uzaklaşıyor

Bucaspor 1928, Play-Off Hattından Uzaklaşıyor

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki son 4 maçında yalnızca 1 puan alarak 8. sıraya kadar geriledi. Sezonun başlarında zirveye yaklaşan takım, son kötü sonuçlarla play-off hattından çıkma riskiyle karşı karşıya.

17.12.2024 12:25  Güncelleme: 12:27
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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik alarak play-off hattından çıkıp 8. sıraya kadar geriledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de işler kötü gitmeye devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yaparak başarılı sonuçlar alan sarı-lacivertliler, son 4 maçında aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bu süreçte Vanspor, Elazığspor, 68 Aksaray Belediyespor'a kaybeden İzmir ekibi, tek puanını ise Menemen FK ile berabere kalarak aldı. Son galibiyetini 1 ay önce alan Bucaspor 1928, o günden sonra maç kazanmayınca ve Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından da 3 puanı silinince play-off hattından çıkıp 8. sıraya kadar geriledi.

Zirveyle fark 16, play-off hattı ile 3

Sezonun birçok bölümünde zirveyi yakından takip eden Bucaspor 1928, son haftalarda arka arkaya kötü sonuçlar alınca lider 68 Aksaray Belediyespor ile arasındaki puan farkı 16'ya çıktı. Zirve hedefinden uzaklaşan sarı-lacivertliler, play-off hattı için mücadele ederken oradan da düşüp orta sıralara doğru gerilemeye başladı. 24 puanı bulunan Bucaspor 1928'in play-off hattının son basamağındaki Van Spor FK ile arasında 3 puanlık bir fark bulunuyor. İzmir ekibi tekrar çıkışa geçerek üst lig hedefi için play-off hattına tekrar girmenin planlarını yapıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Play-Off Hattından Uzaklaşıyor - Son Dakika

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