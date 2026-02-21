Bucaspor 1928 Yeni Teknik Direktörüyle İlk Maçına Çıkıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 13 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Özcan Sert yönetiminde yarın ilk maçında evinde Kepezspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak, maçı Kaan Kara yönetecek. Bucaspor 1928'de kart cezalıları Umut Hepdemirgil ve Muzaffer Hotur müsabakada forma giyemeyecek. Yeni takımıyla iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Özcan Sert maçı kazanıp kümede kalma yolunda kurtuluş ateşini yakacaklarını dile getirdi.