Bucaspor 1928, yenilgiyle başladığı ligde Akşehir Spor'u konuk ediyor
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Balıkesirspor'a 4-1 yenilen Bucaspor 1928, yarın Yeni Buca Stadı'nda 1922 Akşehir Spor'u ağırlayacak. Transfer yasağı nedeniyle altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden sarı-lacivertliler, saat 19.00'da başlayacak maçta seyircisi önünde 3 puan hedefliyor.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Balıkesirspor'a 4-1 mağlup olan Bucaspor 1928, yarın 2'nci hafta mücadelesinde 1922 Akşehir Spor'u ağırlayacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Mert Aylıoğlu düdük çalacak. Transfer yasağı nedeniyle altyapısında yetişen gençleriyle mücadele eden sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki ilk sınavını kazanarak 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Konya ekibi ise ilk maçında evinde Gemlik Sümerbey'e 4-0 yenildi.
Kaynak: DHA
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