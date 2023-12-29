Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor\'u 3-0 mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını 6\'ya indirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki erteleme maçında Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup eden Bucaspor 1928, lider Erokspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indirmiş oldu.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki erteleme maçında Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Berke Bıyık ve Arda Usluoğlu'nun iki golüyle 3-0 kazanmayı başardı. Puanını 37'ye yükselten Bucaspor 1928, lider Erokspor'la arasındaki puanı farkını 6'ya indirmiş oldu. Böylece İzmir ekibi, devre arasına ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK'nın bir puan gerisinde girerek, ikinci devrenin hazırlıklarına başlayacak.

Bucaspor 1928'in 17 maçtır bileği bükülmüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk hafta maçında aldığı Van Spor FK mağlubiyetinden sonra yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928, daha sonra çıktığı 17 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 37 puan toplamayı başardı. İzmir ekibi, devre arasına girilen ligde çalışmalarını sürdürüp, ligin ikinci devresinde de bu performansını devam ettirmeyi hedefliyor. - İZMİR