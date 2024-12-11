Bucaspor'dan TFF'ye Hakem Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bucaspor'dan TFF'ye Hakem Eleştirisi

Bucaspor\'dan TFF\'ye Hakem Eleştirisi

Bucaspor 1928, hakem yönetimini eleştirerek TFF'ye 'kasap hakem istemiyoruz' çağrısında bulundu.

11.12.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucaspor 1928, sosyal medya hesabı üzerinden TFF'ye çağrı yaparak, "Bucaspor'un maçlarında kasap hakem istemiyoruz" ifadelerine verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ve bunun üzerine de Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezasına çarptırılan Bucaspor 1928, play-off hattının dışında kaldı. Hafta sonu Menemen FK ile oynanan İzmir derbisinde hakem yönetimini beğenmeyen sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu.

"Bucaspor'un hakkını gasp edemezsiniz"

Menemen FK ile oynanan İzmir derbisindeki hakem yönetimini eleştiren Bucaspor 1928, "Bu hafta sonu oynadığımız Menemen FK ile 1-1 berabere kaldığımız mücadelenin 85. dakikasında kaptanımız Yasin Öztekin'e yapılan müdahaleye penaltı verilmedi ve belki de 10 kişi kalmamıza rağmen mücadelesini bırakmayan takımımız 2 puanından oldu. Sezon başından beri bütün liglerde ve özellikle alt liglerde de her türlüsüne maruz kalan takımımızın maçlarında artık bu hatalar ne zaman son bulacak? Türkiye Futbol Federasyonu'na buradan çağrımızdır. Bucaspor'un maçlarında kasap hakemlerinizi istemiyoruz" cümlelerini kullandı.

"Futbolcumuz Selahattin Seyhun'a verilen bu kırmızı kart kabul edilemez"

Selahattin Seyhun'a verilen kırmızı kartın yanlış olduğunu savunan İzmir ekibinin açıklaması şöyle devam etti:

"Menemen FK ile 1-1 berabere kaldığımız mücadelede hatalar zinciri sona ermedi. Oyuncumuza fiziksel mücadele anlamında orantısız müdahale sonucu oyuncumuzun da bu müdahaleden kendini kurtarma çabasında kendini savunduğu bu pozisyonda maalesef maçın hakemi takdir hakkını tamamen aleyhimizde uygulamış ve takımımız aynı maçta bir kez daha mağdur durumda bırakılmıştır. Bu tarz hakemleri istemiyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika, Bucaspor, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor'dan TFF'ye Hakem Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bucaspor'dan TFF'ye Hakem Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.