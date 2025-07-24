Buğra Güleryüz\'e Teşekkür Ziyareti

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, U20 Atletizm Balkan Şampiyonası'nda 4100 metre bayrak yarışında Balkan üçüncülüğü elde eden Manisalı milli sporcu Buğra Güleryüz ve antrenörü Sadet İşciler'i makamında ağırlayarak tebrik etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Romanya'nın Craiova kentinde düzenlenen U20 Atletizm Balkan Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer alarak 4100 metre bayrak yarışında Balkan üçüncülüğü elde eden Manisalı milli sporcu Buğra Güleryüz ile Atletizm Antrenörü Sadet İşciler'i makamında ağırladı. Ziyarette sporcunun elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Öztürk, Manisa'nın spor alanında her geçen gün daha büyük başarılar elde ettiğini belirterek "Genç sporcularımızın uluslararası arenada gösterdiği üstün performans, ülkemiz ve ilimiz adına büyük bir gurur kaynağı. Buğra Güleryüz'ün Balkan üçüncülüğü, sadece kendisi için değil, Manisa ve Türkiye için de önemli bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Sadet İşciler'i de yürekten kutluyorum. Manisa olarak sporu ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İl Müdürü Öztürk, genç sporcuların uluslararası platformlarda elde ettiği derecelerin yeni sporcular için ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, başarılarının devamını dileyip sporcuyu çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. - MANİSA