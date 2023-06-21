Bugün Hangi Maçlar Var? 21 Haziran 2023

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Hazırlık Maçı

Uruguay - Küba

Kosta Rika - Ekvador

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Belçika - Hollanda

Gürcistan - Portekiz

Ukrayna - Hırvatistan

Romanya - İspanya