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Hazırlık Maçı
Uruguay - Küba
Kosta Rika - Ekvador
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Belçika - Hollanda
Gürcistan - Portekiz
Ukrayna - Hırvatistan
Romanya - İspanya
Son Dakika › Spor › Bugün Hangi Maçlar Var? 21 Haziran 2023 - Son Dakika