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Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Perşembe bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Son Dakika

Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Perşembe bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

27.01.2022 09:10
Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Perşembe bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 27 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 27 Ocak Perşembe hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Perşembe bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 27 Ocak Perşembe hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Perşembe bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

27.01.2022 MAÇ LİSTESİ

  • Huachipato - Copiapo : Şili Primera Ligi/ 01:00/ Bilyoner TV
  • Japonya - Güney Kore : AFC Kadınlar Asya Kupası/ 11:00/Smart Spor HD - Spor Smart
  • Avustralya - Vietnam : 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 12:10/ Smart Spor 2 - Spor Smart 2
  • Japonya - Çin : 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 13:00/Smart Spor HD - Spor Smart
  • Avustralya - Tayland : AFC Kadınlar Asya Kupası/ 15:00/ Smart Spor 2 - Spor Smart 2
  • Lübnan - Güney Kore : 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 15:00/ Smart Spor HD - Spor Smart
  • Köln - Schalke 04 : Hazırlık Maçı/ 15:00/ FC Köln Youtube- Schalke 04 Youtube
  • Bochum - Düsseldorf : Hazırlık Maçı/ 15:00/ Fortuna Düsseldorf Youtube- Bochum Youtube
  • Mainz - E. Frankfurt : Hazırlık Maçı/ 16:00/ Mainz 05 Youtube
  • Zorya - Rakow Czestochowa : Hazırlık Maçı/ 17:00/ Zorya Youtube
  • İran - Irak : 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 17:30/ Smart Spor HD - Spor Smart
  • BAE - Suriye : 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 18:00/ Smart Spor 2 - Spor Smart 2- Bilyoner Tv
  • Suudi Arabistan - Umman : 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 20:15/ Smart Spor HD - Spor Smart- Bilyoner Tv
  • Club Brugge - St.Gilloise : Belçika Pro League/ 22:45/ Bilyoner Tv- Tivibu Spor 2
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Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Perşembe bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Perşembe bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Son Dakika
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