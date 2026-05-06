Bugün Spor Dolu Bir Gün!

06.05.2026 03:35
Süper Lig ve 1. Lig maçları, Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları ve güreş şampiyonası devam ediyor.

SÜPER LİG

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kocaelispor

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

1'İNCİ LİG

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Manisa FK

16.00 SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor

16.00 Özbelsan Sivasspor - Alagöz Holding Iğdır FK

16.00 Atko Grup Pendikspor - Boluspor

16.00 Erzurumspor FK - Özbeyli Bandırmaspor

16.00 Sakaryaspor - Arca Çorum FK

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Sipay Bodrum FK

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

13.00 Karşıyaka-Safiport Erokspor

15.30 Trabzonspor-Galatasaray MCT Technic

18.00 Bursaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol

GÜREŞ

- 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam ediyor.

MOTOGP

15.00 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 4'üncü yarışında İspanya'da piste çıkacak.

CUMHURBAŞKANLIGI BİSİKLET TURU

12.30 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan Çeşme-Selçuk parkuru; 23 takım ve 27 ülkeden 161 sporcunun katılımıyla start alacak.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:06:17.
