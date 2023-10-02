Çağdaş Atan'a eski takımının taraftarlarından pankartlı gönderme - Son Dakika

Çağdaş Atan'a eski takımının taraftarlarından pankartlı gönderme

Çağdaş Atan\'a eski takımının taraftarlarından pankartlı gönderme
Son Güncelleme: 02.10.2023 20:57

RAMS Başakşehir'in yeni teknik adamı Çağdaş Atan, Kayserispor maçında eski taraftarlarından sert tepki gördü. Tribünler, üzerinde Atan'ın fotoğrafının yer aldığı dolar ve ''Gün gelir ihanet eden sadakat ister'' pankartı açarak Atan'a tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile RAMS Başakşehir'in kozlarını paylaştığı maç öncesinde ev sahibi ekip taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'a sert tepki gösterdi.

DAKİKALARCA ISLIKLADILAR

Karşılaşma öncesinde Çağdaş Atan'a ıslıklarla tepki sesleri yükseldi. Tribünler eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'a tepki gösterdi.

PANKART AÇTILAR

Ev sahibi ekibin tribünlerinde üzerinde Atan'ın fotoğrafının yer aldığı dolar ve "Gün gelir ihanet eden sadakat ister" pankartının da olduğu görüldü.

Bugünü beklemişler! Kayserispor taraftarlarından Çağdaş Atan'a pankartlı gönderme
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kayserispor, Çağdaş Atan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan'a eski takımının taraftarlarından pankartlı gönderme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağdaş Atan'a eski takımının taraftarlarından pankartlı gönderme - Son Dakika
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