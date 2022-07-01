Buharkent'e 6 yeni spor tesisi yapıldı - Son Dakika
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Buharkent'e 6 yeni spor tesisi yapıldı

01.07.2022 12:24
Buharkent'e 6 yeni spor tesisi yapıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde futbol sahasının çimlendirme işlemleri tamamlanırken, ilçe genelinde toplam 6 adet yeni spor tesisi yapıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde futbol sahasının çimlendirme işlemleri tamamlanırken, ilçe genelinde toplam 6 adet yeni spor tesisi yapıldı.

Buharkent Belediyesi tarafından Şehit Bilal Soybilgiç Stadyumu'nun toprak olan zeminin de çimlendirme çalışmaları tamamlandı. İlçe genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde ise 5 adeta halı saha ve 1 adet voleybol, basketbol ve tenis sahası olmak üzere toplam 6 adet yeni spor tesisi kazandırıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ortak projelerinde sona geldiklerini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle, Buharkent Belediyemiz tarafından ilçe genelinde yeni spor tesisleri ve yenileme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde Şehit Bilal Soybilgiç stadımıza 250 kişilik ilave seyirci tribünü inşaatını tamamlamıştık. Şimdi de zemini toprak olan futbol sahamızı çimlendirdik ve yeniledik. Bunun dışında ilçe merkezi ve dış mahallelerde 5 adet halı saha, 1 adet ilçe merkezimize basketbol, voleybol, tenis sahası olmak üzere toplam 6 adet spor tesisi yaptık. Bununla birlikte, 4 halı sahamızı da yeniledik. Tüm sporseverlere ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Buharkent, Hisarcık, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buharkent'e 6 yeni spor tesisi yapıldı - Son Dakika

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