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Bülent Korkmaz: "Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum" - Son Dakika

Bülent Korkmaz: "Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum"

05.12.2021 14:41
Bülent Korkmaz: "Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum"

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Alanya HEP Üniversitesi söyleşilerinin ilk konuğu oldu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Alanya HEP Üniversitesi söyleşilerinin ilk konuğu oldu. Korkmaz, Türk takımlarının Avrupa'da başarı kazanamamasının birçok sebebi olduğunu belirterek, "Biz o kupayı kazanırken, 4 sene üst üste Türkiye şampiyonu olduk. Bu bir tesadüf değil, yapılanmaydı. Dolayısıyla istikrar, inanmak her şeydir. Bir insanın, bir takımın bir ekibin hedefi olması en önemlisidir. Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Aslında zor bir şey değil. İstikrar olmadığı zaman hiç bir şey olmaz" dedi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide, öğrencilerin sorularına samimi yanıtlar verdi. Oyuncu ve Radyo Programcısı Ceyhun Yılmaz'ın da çevrimiçi olarak katıldığı söyleşide, keyifli dakikalar yaşandı. VAR sistemi, yabancı oyuncu sınırlaması ve altyapı yatırımlarına ile ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Korkmaz, sezon başında kötü günler geçiren Alanyaspor'un, yükselen başarısı hakkında, "Bu aslında benim başarım değil. Bu Alanyaspor'un başarısı. Biz şu anda yapmamız gerekeni yapıyoruz. Başarıyı bir kupa kaldırırsanız veya bir takımı Avrupa kupasına götürürseniz başarı olarak sayarım. Şimdi işimizi yapıyoruz. Alanyaspor'a gelmekten dolayı son derece mutluyum. Buradaki oyuncu grubu ve takım, kulübün işleyişi her kulüpte yok. Dışarıdan gözlemlediğimiz zaman imrenerek gözlemliyorduk. İyi bir takım, iyi oyunculardan kuvvetli bir takım oluşuyor. İyi transferler oluşuyor. Genelde çok çabuk karar veren biri değilim ama bu takıma gelirken çok çabuk karar verdim. İyi bir oyuncu ruhu ve ekibimiz var. Bazen kazanıp bazen kaybediyorsunuz ama işler şuanda iyi gidiyor. Başarı dediğiniz şeyi inşallah sezon sonunda görürüz" görüşünü paylaştı.

"Türk takımlarının Avrupa'da başarı kazanamamasının birçok sebebi var"

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Türk takımlarının Avrupa'da başarı elde edememesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa'da başarılı olmanın yolunun istikrardan geçtiğini aktaran Korkmaz, "Türk takımlarının Avrupa'da başarı kazanamamasının birçok sebebi var. Biz o kupayı kazanırken, 4 sene üst üste Türkiye şampiyonu olduk. O şampiyonlukta teknik direktör ve ekibi, başkan ve futbolcular gruptu. Bu bir istikrardı. Takıma gelen oyuncular çok kaliteliydi ve karakterliydi. Taffarel diye bir kaleci var, şimdi Liverpool'un kaleci antrenörü oldu. Çok kariyerli, Dünya Kupası kaldırmış bir oyuncuydu. Onun gelip hemen takıma adapte olması, Hagi Real Madrid ve Barcelona'da oynamış oyuncunun saha içinde liderlik yapması, Popescu'nun gelmesi kupayı kazanmada önemli bir etkendi. Bu bir tesadüf değil, yapılanmaydı. Dolayısıyla istikrar, inanmak her şeydir. Bir insanın, bir takımın bir ekibin hedefi olması en önemlisidir. İnsan yaşarken hayatında hedefi olmalı. Biz hep o gözle baktık. Zorluk vardı, fedakarlık vardı, özveri vardı. Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Aslında zor bir şey değil. İstikrar olmadığı zaman hiç bir şey olmaz. Teknik direktöre, o takımdaki güce inanmanız, oyuncuları inandırmanız lazım. Bunun için de 3-4 sene gerekli. Doğruyu bulana kadar devam edeceksiniz. Bu olursa 3-4 sene içerisinde gerçekleşir. Doğru proje ile giderseniz, olur ama şu şartlarda gerçekleşmesi imkansız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transfer sorusunu cevapladı

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, öğrencilerin 'Bir gün Fenerbahçe'de çalışır mısınız' sorusunu yanıtladı. Şu anda Alanyaspor'un teknik direktörü olduğunu ve Alanyaspor'da görev yaparken bir başka takımda çalışma düşüncesinin doğru olmadığını savunan Korkmaz, "Şu an yorum yapamam. Ben Alanyaspor'un teknik direktörü isem olumlu veya olumsuz yorum yapamam. Ben bu işe başlarken hep bir hedefim vardı. 3 sene sonra takımı şuraya getireceğim diye. Artık haftalık yaşıyorum. Hedef olarak bazı sakıntılar olmasına rağmen Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz. Ben şu takıma gideceğim diye bir şey düşünmüyorum. Bu düşünce kafamdan silindi. Ben ve ekibim bulunduğumuz takımı başarıya götürürsek kendiliğinden birçok şey gelir" ifadelerini kullandı.

"VAR hakemleri hata yapamaz"

Futbolcuların hakemleri bazen günah keçisi yaptığına değinen Korkmaz, "Herkesin hata yapabileceğini düşünüyorum. Biz teknik direktörler de yanlış yapabiliriz. Bir VAR diye sistem çıktı ise VAR'daki hakemler hiç bir zaman hata yapmamalı. Çünkü o anki gelişen olayda normal hakem hata yapabilir, VAR'daki hakem hata yapamaz. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizim başımıza da başka takımların başına da geliyor. Yöneticiler, biz teknik direktörler sonuç alamadığımızda hep hakemler çok kötü oluyor. Hakem hataları oluyor ama artık futbola ve sahaya odaklanmamız lazım. Bazı futbol yorumcuları işi magazin boyutuna getiriyorlar. Biz artık hakemleri yorumlarken, sahaya odaklanmamız lazım. Var sistemi doğru kullanıldıktan sonra neden kaldırılsın? Teknoloji kullanılmalı bence. Sahada ne kadar aksiyon varsa onu yayıncı kuruluş ekrana getirmeli. VAR sistemindeki hakem ile orta yöneten hakemin konuşmaları da televizyonlarda duyurulmalı. Bu bir aksiyondur. Orta hakem ne diyor, VAR'daki hakem ne diyor. Bunlar arasındaki iletişimi bence televizyonda göstermeleri lazım. Sahada futbol haricindeki aksiyonları ekrana getirirlerse o zaman daha çok futbolu sevdirecekler. Maalesef bu aksiyonları getiremiyoruz" dedi.

"Altyapıda oyuncu yetişmiyor, yetişirse yabancı oyuncu sınırlamasını o zaman tartışabiliriz"

Türkiye'deki tüm takımların altyapı yatırımlarına önem vermesi gerektiğini söyleyen Bülent Korkmaz, yabancı oyuncu sınırlandırmasına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Yabancı oyuncuya karşı olmadığını, isteyen her takımın istediği kadar yabancı oyuncu oynatması gerektiğini söyleyen Korkmaz, "Aslında ben yabancı oyuncuya karşı değilim. İsteyen istediği kadar oynatsın. Altyapıdan bahsediyoruz. Altyapıda üretmediğiniz zaman hiç bir anlamı kalmaz. Emrah Baba diye bir oyuncumuz var, onun yerine neden bir oyuncu isteyeyim ki? Efecan diye bir kaptanımız var, onun yerine neden bir oyuncu isteyeyim ki? Dolayısıyla siz üreteceksiniz. Üretmeden bu iş olmaz. Üretirseniz, o zaman yabancı sınırlamasını tartışırız. Bizim hayatımız sokakta geçti. Sokak oyunlarının hepsini oynadık. Bizim dönemimizde sokak futbolu vardı. Hayatımız sokakta geçti. Şimdi çocuklara bakıyorum, bilgisayar başında. Dolayısıyla bu olmadığı için yetenek de kayboldu. Sokak oyunları, sokak futbolunun geri gelmesi lazım. Brezilya'da neden dünyaya futbolcu ihraç ediyor biliyor musunuz? Çünkü orada sokak futbolu kültürü var. Altyapıların komple değişmesi değil de olanaklar varsa, eğitmenlerin İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'da eğitim görmesi kulüplerde olması gereken bir şey. Burası futbol ihraç etmeli. Altyapıda çok oyuncu çıkmıyor. Temel sağlam olmazsa üst zaten çöker" diye konuştu.

Söyleşi, Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş ve Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol'un hediye takdimi ile sona erdi. - ANTALYA

Bülent Korkmaz: Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum
Bülent Korkmaz: Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum
Bülent Korkmaz: Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum
Bülent Korkmaz: Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum
Bülent Korkmaz: Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum
Bülent Korkmaz: Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: 'Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum' - Son Dakika Spor


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