Bülent Uygun: Beşiktaş maçında defansif anlamda 5 tane pozisyon vermedik - Son Dakika
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Bülent Uygun: Beşiktaş maçında defansif anlamda 5 tane pozisyon vermedik

Net Global Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Uygun, takımının defansif anlamda oyun mantalitesiyle 5 tane pozisyon vermediğini belirtirken, eksiklerinin olduğunu ve kadro yapısına göre oyun taktiği belirlemeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, Sivasspor'un dengeli bir şekilde ilerlediğini ve daha iyi yerlere geleceğini vurguladı.

02.09.2024 03:17
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Geçen hafta 5 atmışlardı. Bu hafta da defansif anlamda oyun mantalitemizle 5 tane pozisyon vermedik" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, Tüpraş Stadı'nın zeminin çok iyi olduğunu söyleyerek başladığı basın toplantısında, "Sahalar futbola yakışır biçimde değil. Burada güzel bir çim ve her pozisyonda takımını destekleyen, hücum anlamında iten bir taraftar gördük. Geçen hafta 5 atmışlardı. Bu hafta da defansif anlamda oyun mantalitemizle 5 tane pozisyon vermedik. Kadromuz eksik. Milli takım arası ilaç gibi gelecek. Sivasspor olarak oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Eksiklerinin olduğunu söyleyen Uygun, "Defansta eksiklerimiz var. Kadro yapımızla oyunu, taktiği bu anlamda yapmamız gerekiyor. Trabzonspor, Beşiktaş, Eyüpspor ve Kayserispor ile oynadık. Bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Beşiktaş deplasmanında ne yapacağınız bellidir. Borcu olmayan tek kulüp Sivasspor'dur. Herkesin borcu ortada. Sivasspor dengeli gidiyor. Rakibe göre oyun mantalitemiz değişecek, Sivasspor'u daha iyi yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ciro Immobile ile Manaj'ın pozisyonu sorulan Uygun, "O pozisyonu uzakta olduğum için görmedim. Sanırım Immobile'nin biraz agresifliği var. Yapmaması gereken bir hareketti." diye cevapladı.

Kanatlarda problem yaşadıklarını söyleyen Uygun, "Geçen sezon geldiğimde 34 puan topladık. Manaj gibi çok değerli santrafor olması nedeniyle oyun sistemini değiştirdik. Manaj tek başına 22 gol attı. Manaj'a sağdan soldan pas getirebilsek farklı olabilirdi. Elimizdeki kadroyla süreci yönetmeye çalıştık. Kenar varyasyonlarını da dahil edince farklı bir Sivasspor gelecek. Bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Eyüpspor maçında beklemediğimiz kayıp yaşadık. Bundan sonraki süreçte oyun sistemi ve transfer politikamızı düzeltmeye çalışıyoruz. Sivasspor dengeli gidiyor ama çok daha iyi duruma geleceğini göreceğiz. Oyun sistemi rakibe göre değişecektir. Sivasspor'u arzuladığı yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Uygun, ayrıca bay sistemi nedeniyle 18 hafta bay geçen takımla oynayacaklarını hatırlatarak, "18 hafta dinlenmiş takımlara karşı oynasak da rakibimizin kim olduğu önemli değil. Kazanma arzumuzla sahada olacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bülent Uygun: Beşiktaş maçında defansif anlamda 5 tane pozisyon vermedik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bülent Uygun: Beşiktaş maçında defansif anlamda 5 tane pozisyon vermedik - Son Dakika
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