Bülent Uygun: Konyaspor ile Zorlu Maç - Son Dakika
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Bülent Uygun: Konyaspor ile Zorlu Maç

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Konyaspor’un taraftarı önündeki maçın zorluklarını değerlendirdi.

17.09.2024 18:48
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- Bülent Uygun: "Konya maçı zor geçecek"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, cumartesi günü oynayacakları Konyaspor maçına ilişkin açıklamada bulunarak, "Konyaspor taraftarlarının önünde oynamak gerçekten zordur. O şehirde zor bir maç bizi bekliyor. Tabii bizim Sivasspor olarak her zamanki hedefimiz inşallah hep kazanmak üzerine odaklanmış durumdayız" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Uygun antrenman öncesi, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uygun, Gaziantep FK karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyeti değerlendirerek, "Tabii kendi evimizde kendi seyircimizle özellikle kırılma anlarında gerek taraflarımız gerek kırmızı- duvar bizlere inanılmaz destek vererek o anlarda bizi motive etti. Yenik duruma düşsek de onların desteğiyle maçı kendi lehimize çevirmeyi bildik. Son 25 dakikada 10 kişi oynamamıza rağmen gerek oyun sistemi değiştirerek gerekse oyuncularımın özverisiyle galip gelmesini başardık. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı Selçuk Hoca'yı da ayrıca tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı kazanmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

"Çok iyi bir kadroya karşı oynayacağız"

Konyaspor ile oynayacakları maçın zor geçeceğini söyleyen Uygun, "Gerçekten son zamanlarda ligimizde çok kaliteli çok güzel insanlar teknik direktörlüğe soyunuyor. Üstatlardan sonra da yepyeni bir jenerasyon geliyor. Çok kaliteli ve klas hocalarımız da yeni görevlerinde çok iyi bir şekilde oyun mantalitesiyle takımlarını en güzel şekilde sahaya sürüyor. Bu Türk futbolu adına mutluluk verici. Şimdi de Konyaspor'da Ali Turan Hoca'yla çok iyi bir takımla, çok iyi bir kadroya karşı. Bir de Konyaspor taraftarlarının önünde oynamak gerçekten zordur. O şehirde zor bir maç bizi bekliyor. Tabii bizim Sivasspor olarak her zamanki hedefimiz inşallah hep kazanmak üzerine odaklanmış durumdayız. Kadromuzla 5 haftalık bir sakatlığı var. Balde'nin maalesef kart cezası var. Koita'nın 3 aydır idmansız onun eksikliği var. Bunlar tabii bizim için handikap gibi gözüküyor. Gerçekten zor süreçlerdeyiz ama taraftarımızın desteği, takımdaki futbolcuların özverisiyle yine bize yakışan bir şekilde oynayıp oradan Allah'ın izniyle puanlarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Hazırlıklar sürüyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Bülent Uygun: Konyaspor ile Zorlu Maç
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bülent Uygun: Konyaspor ile Zorlu Maç - Son Dakika

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