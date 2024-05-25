Spor

Salon: Antalya

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Ziling Wang (Çin)

Bulgaristan: Grozdanov, Asparuhov, Dimitrov, Nikolov, Petkov, Tatarov (Bozhilov, Valchinov)

ABD: Ewert, Hanes, Knigge, Marshman, Kessel, Tuaniga (Garcia, Isaacson, Dagostino, Gasman, Wildman)

Setler: 25-21, 25-20, 21-25, 25-21

Süre: 121 dakika (29, 28, 34, 30)

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Bulgaristan, ABD'yi 3-1 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında Bulgaristan ile ABD karşılaştı.

Bulgaristan, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Organizasyonda Fransa ve Polonya'ya yenilen ABD, henüz galibiyetle tanışamadı.

Ligde Fransa ve Kanada'ya mağlup olan Bulgaristan, ABD'yi yenerek ilk galibiyetini aldı.

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri yarın Türkiye-ABD, Slovenya- Polonya, Bulgaristan- Hollanda karşılaşmaları ile sona erecek.