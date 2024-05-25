Bulgaristan, ABD'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
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Bulgaristan, ABD'yi 3-1 Yendi

Bulgaristan, ABD\'yi 3-1 Yendi

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Bulgaristan, ABD'yi 3-1 yenerek galip geldi. Organizasyonun Antalya etabında Bulgaristan, ABD'yi mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. ABD ise Fransa ve Polonya'ya yenilerek henüz galibiyetle tanışamadı. Erkeklerin ilk hafta mücadeleleri yarın Türkiye-ABD, Slovenya-Polonya ve Bulgaristan-Hollanda maçlarıyla sona erecek.

25.05.2024 22:29
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Salon: Antalya

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Ziling Wang (Çin)

Bulgaristan: Grozdanov, Asparuhov, Dimitrov, Nikolov, Petkov, Tatarov (Bozhilov, Valchinov)

ABD: Ewert, Hanes, Knigge, Marshman, Kessel, Tuaniga (Garcia, Isaacson, Dagostino, Gasman, Wildman)

Setler: 25-21, 25-20, 21-25, 25-21

Süre: 121 dakika (29, 28, 34, 30)

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Bulgaristan, ABD'yi 3-1 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında Bulgaristan ile ABD karşılaştı.

Bulgaristan, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Organizasyonda Fransa ve Polonya'ya yenilen ABD, henüz galibiyetle tanışamadı.

Ligde Fransa ve Kanada'ya mağlup olan Bulgaristan, ABD'yi yenerek ilk galibiyetini aldı.

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri yarın Türkiye-ABD, Slovenya- Polonya, Bulgaristan- Hollanda karşılaşmaları ile sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bulgaristan, ABD'yi 3-1 Yendi - Son Dakika

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