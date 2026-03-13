Bünyamin Gezer\'den Galatasaray\'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

Eski hakem ve yorumcusu Bünyamir Gezer, 343 Digital YouTube kanalında Galatasaray'ın gündemine dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"GALATASARAY'DA 1 NUMARA OLAMAZ"

Noa Lang'ın sarı-kırmızılı takımda hiçbir zaman birinci tercih olamayacağını belirten Bünyamin Gezer, ''Galatasaray'a transfer yapmak zordur çünkü oyuncuları kesemiyorsun. Noa Lang, Galatasaray'da hiçbir zaman 1 numara olamaz! Çünkü kadro çok güçlü. Okan Hoca bu hafta kimi oynatacağını düşünmeye başlamıştır.'' dedi.

"60 MİLYON EURO'YA BİLE SATMAM"

Barış Alper Yılmaz'a dikkat çeken Gezer, yıldız oyuncu için çarpıcı bir yorum yaparak, "Galatasaray taraftarı zaman zaman yönetime kızıyor ancak Dursun Özbek'e helal olsun. Barış Alper Yılmaz'ı satmadı. 30 milyon Euro'ya Barış Alper gibi bir oyuncu bulamazdın. Barış Alper'i şu an 50-60 milyon Euro'ya bile satmam.'' ifadelerini kullandı.