Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam
Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

13.03.2026 20:41
Eski hakem Bünyamin Gezer, Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz'ın performansına yorumlayan Gezer, ''Galatasaray taraftarı zaman zaman yönetime kızıyor ancak Dursun Özbek'e helal olsun. Barış Alper Yılmaz'ı satmadı. 30 milyon Euro'ya Barış Alper gibi bir oyuncu bulamazdın. Barış Alper'i şu an 50-60 milyon Euro'ya satmam'' dedi.

Eski hakem ve yorumcusu Bünyamir Gezer, 343 Digital YouTube kanalında Galatasaray'ın gündemine dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"GALATASARAY'DA 1 NUMARA OLAMAZ"

Noa Lang'ın sarı-kırmızılı takımda hiçbir zaman birinci tercih olamayacağını belirten Bünyamin Gezer, ''Galatasaray'a transfer yapmak zordur çünkü oyuncuları kesemiyorsun. Noa Lang, Galatasaray'da hiçbir zaman 1 numara olamaz! Çünkü kadro çok güçlü. Okan Hoca bu hafta kimi oynatacağını düşünmeye başlamıştır.'' dedi.

"60 MİLYON EURO'YA BİLE SATMAM"

Barış Alper Yılmaz'a dikkat çeken Gezer, yıldız oyuncu için çarpıcı bir yorum yaparak, "Galatasaray taraftarı zaman zaman yönetime kızıyor ancak Dursun Özbek'e helal olsun. Barış Alper Yılmaz'ı satmadı. 30 milyon Euro'ya Barış Alper gibi bir oyuncu bulamazdın. Barış Alper'i şu an 50-60 milyon Euro'ya bile satmam.'' ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz, Dursun Özbek, Galatasaray, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Senol Soylu Senol Soylu:
    Doğru tespit. Barış Alper İspanyol ya da İngiliz menşeili futbolcu olsaydı 90 100 milyon euro olurdu. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Şişli’de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana

20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama: Hava sahamızı ihlal eden tehditleri engelliyoruz.
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
19:04
Canlı anlatım: Goller üst üste Fenerbahçe kabus yaşıyor
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
