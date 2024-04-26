Bünyan'da ERVA Spor Okulu Açıldı - Son Dakika
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Spor

Bünyan'da ERVA Spor Okulu Açıldı

Bünyan\'da ERVA Spor Okulu Açıldı

Bünyan'da, Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında spor okulu açıldı. Açılışta öğrencilerle buluşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, öğrencilere tarih dersi vererek, sporun önemini de anlattı.

26.04.2024 13:28  Güncelleme: 13:35
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Bünyan'da, Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında spor okulu açıldı. Açılışta öğrencilerle buluşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, öğrencilere tarih dersi vererek, sporun önemini de anlattı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentte göreve başlamasıyla beraber öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için her branşta yaygınlaşan spor okullarına bir yenisi açıldı. Bünyan'da, Bünyan Şoförler Odası tarafından yaptırılan ERVA Spor Okulu Vali Gökmen Çiçek'in katılımı ile açıldı. Burada öğrencilerle yakından ilgilenen Çiçek, hem tarih dersi verdi hem de sporun önemini anlattı. Türk tarihinin ilk başta orta Asya'dan başladığını kaydeden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Ecdadımız Orta Asya'da Çinlilere karşı çok büyük mücadeleler vererek var olma savaşı verdiler. Oradaki düşmanlarımız 1.5 milyar Çinlinin arasında kaybolmamak için var olma savaşı verdiler. Arkasından Anadolu'ya doğru geldiler. Sultan Alparslan ile beraber Bizans'ı yenerek Anadolu'nun kapılarını Türk'lere açtılar. Bir gün Haçlılar saldırdı. Kılıçarslan İznik'te Haçlılara karşı dimdik durdu. Kayseri'den Haçlılar geçerken Pınarbaşı ilçesinden devam ettiğinde binlerce Kayseriliyi katlettiler. Kayseri'nin büyük kahramanı Danişment Melik Emir Gazi "buradan kafirleri geçirmem" diyerek mücadele etti ve onları darmadağın etti. Arkasından Sultan Baybars "yenilmez" denilen Moğolları yendi" ifadelerini kullandı.

Sporun önemine değinen Vali Çiçek; "Gençlerimizi kötü yollara sokmaya çalışanlara inat sporla uğraşacağız, kitap okuyacağız, derslerimize çalışacağız ve ailelerimizi gururlandıracağız. Sporcular spora inatla devam edecekler, Türk bayrağını milli takımla göndere çekecekler. Bunu sizden rica ediyorum. hepinizi çok seviyorum" dedi.

Bakan Özhaseki'yi telefonla aradı, öğrencilerin sevgisini iletti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi arayan Vali Çiçek, öğrencilerin sevgilerini iletti. Bakan Özhaseki de, Bünyan'ın gözbebeği olan ilçe olduğunu söyleyerek, öğrencilere başarılar diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa; Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Bünyan Belediyesi Eski Başkanı Özkan Altun ve davetliler katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bünyan'da ERVA Spor Okulu Açıldı - Son Dakika

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