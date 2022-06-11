Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde başladı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarıştığı seçimde Burak Elmas'ın kullandığı oy sosyal medyada gündem oldu.
9. sandıkta oyunu kullanan Burak Elmas'ın oy verirken çekilen fotoğrafında oy pusulasının bulunduğu zarfın yırtıldığı ve içinde Eşref Hamamcıoğlu'nu temsil eden sarı renkli oy pusulası olduğu görüldü. Ancak gazeteci Ali Naci Küçük gerçeği sosyal medya hesabından açıkladı.
Burak Elmas ile görüştüğünü belirten Ali Naci Küçük, Elmas'ın "Benim oyum sarı-kırmızı. Hem sarı hem kırmızı pusula kullandım" ifadelerini kullandığını belirtti.
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