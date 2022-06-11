Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu - Son Dakika
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Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu

11.06.2022 14:02

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, başladı. Mevcut başkan Burak Elmas'ın oyunu kullanırken ortaya çıkan görüntü ise gündem oldu. Elmas'ın yırtık zarftan gözüken oy pusulasının sarı renkte olduğu yani Eşref Hamamcıoğlu'na destek verdiği görüldü. Ancak daha sonra Elmas'ın zarfa hem sarı hem de kırmızı renkte oy pusulası koyduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde başladı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarıştığı seçimde Burak Elmas'ın kullandığı oy sosyal medyada gündem oldu.

OY PUSULASININ OLDUĞU ZARF YIRTILDI

9. sandıkta oyunu kullanan Burak Elmas'ın oy verirken çekilen fotoğrafında oy pusulasının bulunduğu zarfın yırtıldığı ve içinde Eşref Hamamcıoğlu'nu temsil eden sarı renkli oy pusulası olduğu görüldü. Ancak gazeteci Ali Naci Küçük gerçeği sosyal medya hesabından açıkladı.

Burak Elmas'ın başkanlık seçiminde kullandığı oy gündeme oturdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

"BENİM OYUM SARI-KIRMIZI"

Burak Elmas ile görüştüğünü belirten Ali Naci Küçük, Elmas'ın "Benim oyum sarı-kırmızı. Hem sarı hem kırmızı pusula kullandım" ifadelerini kullandığını belirtti.

Burak Elmas'ın başkanlık seçiminde kullandığı oy gündeme oturdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
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