Burak Elmas: "Gedson'u isteydik alırdık!" -1

- Burak Elmas: "Gedson'u isteydik alırdık!"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas:

"Şu an önceliğimiz olmadığı için Gedson'u almama kararı verdik"

"Pulgar'ı ücretsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık"

"Torrent ve Luis Campos ile beraber geceli-gündüzlü beraber çalışma yaptık"

"Gomis, Galatasaray'da bitmemiş bir işi olduğunu söyledi"

"Bartuğ burada kalmak istemedi"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş ile anlaşan eski futbolcuları Gedson Fernandes için, "Gedson'u isteydik alırdık. Şu an önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok" dedi. Elmas ayrıca Fiorentina'da forma giyen Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiraladıklarını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinde verilmesi gereken bir dizi kararların olduğunu ifade eden Elmas, "Mevcut yabancı hakkı var. Önümüzdeki sene 12'ye düşecek. Takımın öncelikle eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Çok hummalı, arkadaşlarımızla beraber ciddi bir çalışma yaptık. Yeni teknik direktörümüz Domenec Torrent ve yeni danışmanımız Luis Campos ile beraber geceli-gündüzlü beraber çalışma yaptık. Öncelikli ihtiyaçlarımızı belirledik. Son dönemde yaşadığımız ve kabullenemeyeceğimiz lig sırlamasıyla karşı karşıyayız. Buradan Galatasaray çok güçlü çıkacak. Avrupa'daki mücadelelerimizde de Galatasaray'a katkı yapmasını istiyoruz. Önemli eksiklerimiz olan noktaları belirledik. Bunlardan biri kaleydi. Muslera'nın sakatlığı var. Şubat sonu, mart başı dönecek gibi gözüküyor. O zamana kadar da ligde çok önemli maçlarımız var. Burada kaleci performansı çok önemli. Burada fark yapacak bir kaleci ihtiyacımız olduğu görüşüyle arkadaşlarımızla beraber 3-4 kaleci ile görüştük. Galatasaray'a katkısı önemli, sezon sonuna kadar Muslera'nın arkasında beklemeyi kabul etmesi önemli. Türk oyunculara da yöneldik. Sezon başında kalecimiz Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralanmıştı. İlk önce Giresunpor ile görüşme yaptık. Onların da ligde mücadelesi var. Okan'ın çok katkısı olduğundan dolayı Okan'ı vermek istemediler. Diğer Türk kalecilerle de görüştük. Türk kalecide istediğimiz sonucu almayınca yabancı kalecilerle görüşme kararı aldık. En sonunda da Pena ile anlaştık. Kaleci antrenörümüzün uzun süre çalıştığı, Barcelona'dan pozitif referans aldığımız, bize de pozitif etki edebileceğini düşündüğümüz bir kaleciydi. Ücretsiz kiralık olarak bu transfer yaptık" diye konuştu.

"Pulgar'ı ücretsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık"

Defansif orta saha bölgesinde bir eksiklerinin olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Başkan Elmas, "Şilili milli oyuncu Erick Pulgar ile anlaştık. Pulgar deneyimli, Fiorentina'da çok başarılı bir şekilde forma giymiş bir oyuncu. Onu da uzun gelişmeler sonucunda ücretsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık. Milli maçtan sonra gelip buraya resmi imzaların atılmasını bekliyoruz. Bolivaya'daydı, oradan buraya gelmesini bekliyoruz. O da hemen hazır. Takımımıza katkı verecek bir oyuncu" şeklinde konuştu.

"Gomis, Galatasaray'da bitmemiş bir işi olduğunu söyledi"

Mustafa Muhammed'in Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'nda, Mbaye Diagne'nin de sakatlığından dolayı sıkıntı yaşadıklarını ve bu yüzden buraya da takviye yaptıklarını açıklayan Burak Elmas, "Ciddi anlamda etki yapabileceğini düşündüğümüz hem de ligi bilen bir santrfor arayışımız vardı. Burada Galatasaray'dan ayrılışı çok tartışılan, yeri doldurulamayan, yeri doldurulmak için çok ciddi maliyetlere girilen Gomis vardı görüşmelerimiz arasında. Görüşmeler sırasında her mevkide 5-6 tane alternatiflerle görüşüldü. Takımımıza en uygun, en hızlı katkı verebilecek ve önümüzdeki sene alacağımız yabancı oyuncu kararları da riske etmeyecek transferler yapmaya çalıştık. Önümüzdeki senenin de planlarını yapıyoruz. Önümüzdeki sene çalışmayı düşündüğümüz birçok oyuncuyla da görüştük. Hatta yüzde 50 planımız da hazır. Gomis çok istekliydi. Kulübü çok seven bir oyuncu. Galatasaray'da bitmemiş bir işi olduğunu söyledi. İstekli, ligimizi bilen ve Galatasaray taraftarının sevdiği bir oyuncuyu da özellikle kariyerinin en olgunlaştığı zamanında bu mücadelenin içine katmayı çok uygun gördük. Böylece 3 transferi gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Sakatlıktan dönen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui için ise sarı-kırmızılıların başkanı, "Onunla beraber yabancı sayımız 15'ti. Hocamız Omar'ın antrenmanlardaki performansını çok beğeniyor. Maç eksikliği var ama kapatacak. Aynı zamanda da bazı oyuncularımızla yol ayırmak mecburiyetindeydik. Yedlin ve Luyindama takımdan ayrıldı" dedi.

"Gedson'u isteydik alırdık"

Benfica'da forma giyen ve Beşiktaş ile anlaşan Gedson Fernandes transferinin neden olmadığını açıklayan Burak Elmas, "Gedson görüştüğümüz oyunculardan biriydi. Menajerlerin bize ulaşmasına gerek yok. Biz o oyuncuyu istiyorsak onun menajeriyle konuşuruz. Gedson taraftarımızın çok sevdiği, genç bir yıldız adayı. Fakat bu kadro planlamamızda ve yabancı planlamamızda ilk öncelikle hızlı ihtiyacımız olan noktalara yöneldik. Sınırsız yabancı hakkı yok. Mevcut sözleşmesi olan oyuncularımız var. 22 Ocak 2022 tarihinde Benfica ile yazışma yaptık. Benfica bizden 2 sezon için 1 milyon Euro kira ücreti, 7.5 milyon Euro da satın alma istedi. 10 milyon Euro teklif gelirse o teklifle oyuncunun gitme hakkıyla ilgili teklif verdi. Kulübün finansal durumu açısından, önümüzdeki sene kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmaya karar verdik. Gedson'u isteydik alırdık. Şu an önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok. Sosyal medyada taraftarlarımızın duygularıyla oynayıp, onları yanlış şekilde yönlendirme amacı güden bir takım odakların çalışmaları var. Çoğu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk" açıklamasını yaptı.

"Galatasaray'ı geleceğe taşımak için çok ciddi kararlar alıyoruz"

Göreve gelirken görevin zor olacağını bildiklerini hatırlatan Elmas, "Galatasaray'ı geleceğe taşımak için çok ciddi kararlar alıyoruz. Hatalarımız da olabilir. Makul eleştirileri Galatasaray'a faydası olduğu için dinliyoruz. Sosyal medyada Galatasaray yönetimini çalıştırmama, bazı Galatasaraylı oyuncuların üzerinde baskı kurma ve bazı transferlerin olması için menajerlerle birlikte çalışarak, menajerlerin istediği oyuncuları Galatasaray'a almaları üzerine bir operasyon yapan ve bunun bir kısmı da hukuksuz bahis yapanlarla ortak çalışan hesaplar var. Galatasaray'ı ufak bütçelerle, 10-15 hesapla geleceğini belirlemeye çalışanların ellerine bırakmayacağız. Transfer döneminde sabah akşam çalışan Işıtan Gün, Özgür Kalelioğlu ve Nihat Kırmızı'ya teşekkür ederim" dedi.

"Bartuğ burada kalmak istemedi"

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve Fransız ekibi Marsilya ile anlaşan Bartuğ Elmas'ın durumuyla ilgili konuşan Burak Elmas, "Bartuğ, Galatasaray'ın ciddi anlamda yatırım yaptığı bir oyuncu. Galatasaray'ın bu kadar yatırım yaptığı bir oyuncunun kontratını son senesine bırakmaması lazımdı. Menajerlik müessesinde yetenekli altyapı oyuncularına musallat olmuş, kazanacakları komisyonlar nedeniyle de kulüp bağlarını kopararak yurt dışına götürme gibi planlarla genç oyuncularımıza dadanmış menajerler var. Bunlara son vereceğiz. Bartuğ'un kendisi ve babası ile görüştüm. Kendisi burada kalmak istemedi. Menajerler kendisini ikna etmişlerdi. Bartuğ, Galatasaray tesislerinde kalıyor, yemeğini yiyor ve A takım ile maça çıkıyor. Galatasaray'ın bu kadar güvendiği bir oyuncu eğer kulübüne güvenmiyorsa Galatasaray'da yeri yoktur. Bu çocukların ve menajerler konusunda da bir liste çalışmaları yapıyoruz. Bu listelerin dadandığı genç oyuncularımız takımda yer alamayacaklar. Bu insanlar Florya'da hiçbir oyuncumuzla ilişki kuramayacaklar" diye konuştu.

Burak Elmas, bugün Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay doğum günü dolayısıyla kendisini sevgi ve saygıyla anladıklarını belirterek, "Yeri dolmadı. Yeni Metin Oktay'lar arıyoruz. Maalesef yeri dolmuyor. Kimse bir Metin Oktay olamadı" dedi.

Elmas son olarak da Galatasaray'ın en büyük gücünün taraftar desteği olduğunu vurgulayarak, sarı-kırmızılı taraftarlara takımı desteklemeleri konusunda ricada bulundu.