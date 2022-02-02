Burak Elmas, 1997 yılında 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. Galatasaray başkanı Burak Elmas, herkes tarafından merak edilen isim oldu. Burak Elmas kimdir ve nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray başkanı Burak Elmas kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Burak Elmas kimdir? Burak Elmas kimdir? Burak Elmas kaç yaşında, nereli? Galatasaray başkanı Burak Elmas kimdir? Detaylar haberimizdedir…

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas 19 Mart 1974 Şişli, İstanbul doğumludur. Türk iş insanı, spor yöneticisi ve mevcut Galatasaray başkanı. Elmas, 1997 yılında 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı. Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2 Mart 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimde 1541 oy alarak 38. Galatasaray başkanı seçildi. 22 Haziran 2021 tarihinde görevi Mustafa Cengiz'den devraldı.

Sezgin ve Saniye Elmas'ın oğlu olarak 19 Mart 1974 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. Burçin Elmas ve Burçak Elmas adında iki kardeşi bulunuyor. Aslen Giresunludur. Eski Galatasaray başkanlarından iş insanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile evlendi.