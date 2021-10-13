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Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız - Son Dakika

Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız

13.10.2021 17:07

Galatasaray'da yüksek istişare toplantısı yapıldı. Cumartesi ve pazar günü yapılacak genel kurullarla ilgili Burak Elmas'tan dikkat çeken açıklama geldi. Elmas, "Mevcut yönetim kurulu olarak, eski yönetimin dönemini ilgilendirdiği için bizler sahnede, yönetim kurulu masasında oturmayacağız. Kendi dönemlerini ilgilendiren kurulda en uygun şekilde konuşabilmeleri, eleştirilere cevaplayabilmeleri için bu istişarede bulunduk" sözlerine yer verdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas, yüksek istişare toplantısı hakkında, "Camiamızda geçmişte görev almış olan önemli isimlerin katıldığı istişare komitesi toplantısını yaptık.

Bu benim seçimde çok kez bahsettiğim ve yapmayı çok arzu ettiğim toplantıydı. Sağ olsunlar geçmişte başkanlık, ikinci başkanlık ve divan başkanlığı yapmış büyüklerimizin önemli bir bölümü bu davete icabet etti. Çok keyifli bir toplantı oldu.

Çok özlemişiz, onları görme fırsatımız oldu. Bu güzel aile resmini çekmeyi fırsat veren tüm eski başkan, ikinci başkan ve divan başkanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

"ONLARIN OTURMASI DAHA ŞIK OLACAK"

Cumartesi ve pazar günü yapılacak genel kurullarla ilgili Başkan Burak Elmas, "Birkaç konu paylaşmak istiyorum. Yönetim kurulu olarak genel kurulun en sağlıklı şekilde yapılması için divan başkanımızla beraber elimizden gelen yardım ve desteği sağlıyoruz.

Bir önceki yani kendi dönemlerini ilgilendiren iki olağan genel kurulda en uygun şekilde anlatabilmeleri, gelen tavsiye ve eleştirilere cevaplayabilmeleri için de bir önceki yönetim kurulu ile istişarede bulunduk. Kendilerine arzu ettikleri bilgi ve belgeleri vermeye devam ediyoruz.

Mevcut yönetim kurulu olarak genel kurul onların dönemini ilgilendirdiği için bizler sahnede yönetim kurulu masasında oturmayacağız. Bu iki gün için bizi ilgilendiren yetki ve bütçe bölümünde geçeceğiz. Orada onların oturmasını daha uygun ve şık olacağını düşünüyoruz. Bu teklifi de onlara yaptık" şeklinde konuştu.

"TAVSİYELER GELDİ

Pazar günü yapılacak genel kurulda oylanmak için hem bütçe hem de 10. madde ile ilgili bir takım yetki talepleri olduğunu söyleyen Burak Elmas, "Camiamızda bazı divan üyelerimizden tavsiyeler geldi. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek bir takım hususlar olduğunu paylaştılar.

Kendileri ile istişare ederek bu yetkilerin son derece şeffaf ve samimi olarak istendiğini söyleyerek kendilerinin endişelerini giderecek değişiklikleri birlikte yapıp, bir dilekçe vererek o düzeltmiş hali ile oylanması birlikte imza atarak tavsiye ettik" dedi.

Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız

Galatasaray, Burak Elmas, Cumartesi, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız - Son Dakika Spor


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