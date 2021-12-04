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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, gündemi değerlendirdi Açıklaması

04.12.2021 12:27
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin istifa etmesinin bir mecburiyet olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin istifa etmesinin bir mecburiyet olduğunu söyledi.

Elmas, Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalar ve Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atamalarına yönelik sarı-kırmızılı kulübün değerlendirme ve kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Göreve geldikten sonra basının önüne çıkmamaya özen gösterdiklerini aktaran Elmas, "Sizlerin önüne çıkmak beni mutlu etmiyor. Mümkün olduğu kadar çıkmak istemiyorum. Galatasaray adına gerçek konuşması gereken kişilerin teknik heyetler ve sporcular olduğunu düşünüyorum. Fakat içinden geçtiğimiz süreçte birtakım hassas konularda sizlerin karşısına çıkmak zaruri hale geldi. Bu zaruret şu anda oturduğum ve temsil etmek üzere üyelerimiz tarafından seçildiğim başkanlık koltuğunun gereğini yapmak sebebiyledir." diye konuştu.

Burak Elmas, basın toplantısında kendisinden beklenen sertlikte konuşmayacağını aktararak, "Bugün bu basın toplantısında. farklı beklentiler var. Bunu biliyorum. Bağırmak, çağırmak, masaya yumruğunu vurmak, bunlar çokça telaffuz edilen şeyler ama bunların etkisi çok kısa. Kısa vadeli hem yönetici tatmin ettiren hem de camiayı rahatlatan açıklamalar budur. Bugün böyle bir beklentimiz varsa bunu görmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Bugün geldiğimiz noktada Türk futbolu dibi görmüş durumda." diyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"TFF ile yaptığımız görüşmelerde sadece kendimizle ilgili değil tüm kulüpler adına konuşuyoruz. Bizler, futbol sistemi içerisinde adi kararların alındığı, kişilerin ilişkilerine göre değil kurallara uyan, uymayana göre karar alındığı, eşit cezaların veya ödüllendirmelerin yapıldığı, herkesin eşit şartlarda mücadele edebildiği, bizlerin kulüplerimizi daha iyi yöneterek birbirimizi yukarı çekebildiğimiz bir sistem arzu ediyoruz. Bunun için de tüm kulüplerle beraber çalışıyoruz. Sadece kendimize değil Türk futboluna adalet istiyoruz, bunu sağlamak federasyonun görevidir ve bu görevi yerine getirmesini bekliyoruz. Burada federasyonun Galatasaray'a verdiği cezalardan ziyade aynı suçlara farklı kişi ve kuruluşlara verdiği veya vermediği cezalar önemlidir. Biz bir avantaj değil, bütün kararlar ve cezalandırmalarda adalet istiyoruz. Herkese eşit adalet istiyoruz."

Hakem atamaları

Burak Elmas, Galatasaray lehine hata yapan ile aleyhine hata yapan hakemlere farklı yaptırım uygulandığını bunun da hakemlere bir mesaj olduğunu ileri sürdü.

Hakemlere yaptırımların hata yapılan kulübe göre değiştiğini savunan Elmas, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın maçlarında rakiplerimizin iyi yönetmediğini, hata yaptığını düşündüğü hakemlere verilen cezalar ve onlar için alınan önlemlerle, bizim iyi yönetmediğini düşündüğümüz hakemlere verilen cezalar ve onlara alınan önlemlerin aynı olmasını istiyoruz. Değişik maçlarda hakemlere verilen cezalardaki standartsızlığın hakemlere aslında bir mesaj verme niyeti de taşıdığının farkında olacak kadar bu işi iyi biliyoruz. Rakibimizin şikayet ettiği bir hakemi çok uzun süre cezalandırırken bizim kötü yönettiğini düşündüğümüz hakeme ertesi hafta maç vermenin sadece bir gözlemci ve temsilci raporunun sonucu olmadığını, bunun hakemlere 'Galatasaray maçlarında rakibe hata yaparsanız cezası büyük olur, Galatasaray hata yaparsanız halleder geçeriz' demek olduğunu biliyoruz. Orta saha hakemini atarken o maça atanan Video Yardımcı Hakemin (VAR) kişiliğinin orta saha hakeminin veya sahadaki diğer hakemlerin yönetimine maç öncesi nasıl bir mesaj verdiğini biliyoruz."

"Federasyon bu görevi kulüplerin memnuniyetsizliğine rağmen devam ettirmekte ısrarcı"

Galatasaray Kulübü Başkanı, TFF'nin görevi kulüplere rağmen devam ettirmekte ısrarcı olduğunu söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarında tüm başkanların farklı konularda ciddi haksızlıklara maruz kaldıklarını dile getirdiğini aktaran Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görünen o ki mevcut federasyon bu görevi kulüplere rağmen ve kulüplerin memnuniyetsizliğine rağmen devam ettirmekte ısrarcı. Bağırarak çağırarak kimseye mutluluk dağıtmayacağım. Kulübün haklarını savunacağım ve bütün toplantılarda masada olmaya devam edeceğim. Gerekli bütün mercilerde, gerekli bütün konuşmaları yaparak Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunacağım. Hak bağırarak, çağırarak savunulmuyor. Hak, bir sonuç elde ettiği zaman savunulmuş oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde senelerce bağırıp çağırıp sonuç elde edemeyen birçok kulüp ve yönetici gördük. Buna bazen bizim kulübümüz de dahil oldu. Biz, akılcı ve sonuç odaklı bir şekilde bu işi halledeceğiz."

Federasyonda bir değişime gidilmesi gerektiğini, bu konuda da kulüplerin mutabık olduğunu ileri süren Elmas, "Ancak kulüpler hakim değil. Bizim adımıza yönetenler, bize rağmen yönetiyor. Bu bütün kulüplerin ortak fikri. Hakem atamalarını yapan kişiler, disiplin cezalarını veren kişiler değişiyor ama sorunlar baki kalıyor. En önemli problem liyakatsiz, futbolla alakası olmayan insanların kulüplerin geleceğini düşünmeden kararlar alabiliyor olmaları. Kişilerin kulüplerden kuvvetli olduğu, kararların kişileri duyulan sevgi ve nefrete göre alındığı bir sistem yürüyor. Biz bu sistemi değiştirme iradesini masaya koyduk. Bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Burak Elmas, "TFF'yi istifaya mı davet ediyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine, "İstifaya davet etmiyorum. Bu bir mecburiyettir. Kulüplerin iradesine rağmen yönetiyorlar." dedi.

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza

Burak Elmas, Galatasaraylı futbolcu veya teknik ekibe verilen cezalarla diğer kulüplerin futbolcu ve teknik ekiplerine verilen cezalarda farklılık olduğunu savundu.

"Basın toplantısını düzenleme sebebinin Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verilen 2 maçlık ceza mı?" şeklindeki soru üzerine Elmas, "Bugünkü alışkanlık, Galatasaray'ın oyuncusu, teknik ekibi veya kulübüne verilen bütün cezalar üst sınırdan veya oraya yakın verilmesi. Kişisel ilişkilerin iyi olduğu, orada daha fazla vakit geçiren veya kişilerin daha fazla yakınlık duyduğu kulüplere verilen cezaların da alt sınır, bazen de alt sınırın da altında olduğu gerçeği var. Biz, 'Neden onlara alt sınırdan verdiniz?' demiyoruz. Bir içtihat olur. Suçun cezası kişiye veya kuruma göre değişmez. Herkese eşittir. Kimseye jest yapılmasın. Jest bir kişiye değil tüm kulüplere yapılsın. Eğer sert bir duruş sergilenecekse bu bir kulübe değil bütün kulüplere sergilenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

TFF kurullarındaki yapısal değişikliklerin sezon sonunda gerçekleştirileceğini aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"PFDK ve MHK ile ilgili değişikliklerin bir an önce yapılması gerekiyor. Bundan sonra gelecek federasyon başkanının popüler olmamasını istiyorum. Gelen federasyon, kuralları herkese eşit ve eksiksiz uyguladığı zaman tüm kulüpler kalkınacak. MHK'de de atanan hakemlerin her maçta aynı standartta, takım gözetmeksizin kararlar almasını istiyoruz. Bundan herkes memnun olmayabilir ama biz memnun olacağız. Popüler bir başkan değil, bütün kuralları herkese eşit uygulayan bir yönetim tarzı istiyoruz. Futbol sektörü çok ufaldı. Popülerliği ve izleyici sayısı düşüyor. Bunun da sebebi sadece dönemsel şartlar değil. Futbolun kötü yönetilmesi. Futbolun popülerlik seviyesi yükselmedikçe kulüplerimizin içinde bulunduğu mali sorunlardan çıkması mümkün değil. Önce futbolu düzgün yöneterek marka değerini artırmak, sonra da rekabeti sahada vermemiz gerekiyor. Biz Türk futbolunun gelişimine katkı yaparken asıl bu katkıyı yapması gerekenler önümüzde engel. Bu engelin artık ortadan kalkması lazım."

"Federasyonda yapılan görüşmelerdeki samimiyete ve kişilere güvenimiz yok"

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF'de yapılan görüşmelerin samimiyetine güvenlerinin kalmadığını dile getirdi.

Kişiler veya kişilikler üzerinden bir kavga yürütmeyi doğru bulmadıklarını vurgulayan Elmas, "Bugünden itibaren Galatasaray Spor Kulübü ve Sportif AŞ yönetiminin federasyonda yapılan görüşmelerdeki samimiyete ve kişilere güveni yoktur. O kişilerin samimiyetine ve söylediklerine göre hareket etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile geçen hafta yaptığı görüşmeden dolayı pişman olmadığını belirten Elmas, "Doğruyu yaparak kişilerin görüşlerini ve davranışlarını tartma imkanı buldum. El uzatmadan karşı tarafın ne yapacağını anlayamazsınız. İyi niyet ve konuşmalarımızın karşılığını bulamadığımızı söyleyebilirim." şeklinde sözlerini tamamladı.

Burak Elmas, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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