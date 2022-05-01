Burak Kızılhan: Pankart tam anlamıyla bir skandaldır, rezalet örneğidir - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Trabzon spor kulübünün tüm yaptıklarıyla ilgili yeni bir hukuki sürece başladığımızı da ifade etmek istiyorum. Maçta açılan pankart tam anlamıyla bir skandaldır, rezalet örneğidir" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor maçında açılan pankartla ilgili Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Burak Çağlan Kızılhan'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Öncelikle altını çizerek söylemek istiyorum; 2010-2011 sezonu şampiyonu, Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe'dir. Bu da defalarca yargı yoluyla sadece bir kez değil defalarca kanıtlanmıştır. Trabzonspor kulübü 2010-2011 sezonu üzerinden kendilerince bir iletişim yapmayı ve tabiri caizse saçma sapan gündem oluşturmayı kendine adet edinmiştir. Bu gereksiz iletişimin son 3-4 haftadır arttığını da hep beraber görüyoruz ve bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu akşam Trabzonspor-Antalyaspor maçında yaşananlar da bizler için bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu konuda gerekli girişimleri bugüne kadar defalarca kez yapmıştık ama özellikle bu geceki Trabzonspor kulübünün tüm yaptıklarıyla ilgili yeni bir hukuki sürece başladığımızı da ifade etmek istiyorum. Maçta açılan pankart tam anlamıyla bir skandaldır, rezalet örneğidir. Erol Bey de (Bilecik) bu konuda fikirlerini beyan etmiştir. Taraftarlarımız rahat olsunlar, hukuk çerçevesinde her şeyi yapacağız. Her şeyi birer birer yapacağız. Ben şuna da değinmek istiyorum; Türkiye Futbol Federasyonu istediği zaman anlık geri dönüşler yapabiliyor, bunu defalarca gördük, yaşadık. Bizim 28 Şampiyonluğumuzla ilgili başvurumuz neredeyse 400-450 gündür bekliyor. Niye bekliyor? Niye bekletiliyor? Hiçbir anlam veremiyoruz. Ama milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, camiası bu işin peşini bırakmayacak. TFF'den ivedilikle artık çok hızlı bir şekilde bu konuda müspet - menfi geri dönüşlerini beklediğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Son olarak bir kez daha altını çizerek 2010-2011 sezonu şampiyonu Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe'dir diyerek sözlerimi bitiriyorum. Herkese iyi bayramlar dilerim."