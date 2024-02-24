Burak Pakkan, Sivasspor'un 5. maçını yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Burak Pakkan, Sivasspor'un 5. maçını yönetecek

Burak Pakkan, Sivasspor\'un 5. maçını yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Sivasspor-Pendikspor maçının hakemi Burak Pakkan, kırmızı-beyazlı takımın 5. kez maçını yönetecek. Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Burak Pakkan, Sivasspor'un daha önceki 4 maçında hiç galibiyet alamazken 3 kez berabere kaldı ve 1 maçı kaybetti. Bu sezon ise 2. kez Sivasspor maçını yönetecek olan Pakkan'ın yönettiği maçlar ve sonuçları şöyle: Sivasspor 1 - Adana Demirspor 2, Sivasspor 1 - Kayserispor 1, Çaykur Rizespor 1 - Sivasspor 1, Sivasspor 1 - Adana Demirspor 1 - SİVAS.

24.02.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Sivasspor- Pendikspor maçının hakemi Burak Pakkan, kırmızı-beyazlı takımın 5. kez maçını yönetecek.

Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Burak Pakkan, Sivasspor'un 5. kez maçını yönetecek. Hakem Burak Pakkan'ın düdük çaldığı geride kalan 4 müsabakada Sivasspor hiç galibiyet alamazken 3 kez berabere kaldı. 1 maç ise mağlubiyetle sona erdi. Pakkan ayrıca bu sezon 2. kez Sivasspor maçı yönetecek.

Burak Pakkan'ın yönettiği Sivasspor maçları ve sonuçları şöyle:

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Sivasspor: 1 - Kayserispor: 1

Çaykur Rizespor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 - SİVAS

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Pendikspor, Sivasspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Pakkan, Sivasspor'un 5. maçını yönetecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:45:42. #1.13#
SON DAKİKA: Burak Pakkan, Sivasspor'un 5. maçını yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement